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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210330/marketpleysy-1603436541.html
Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая
Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая
Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:01
2021-03-30T13:01
россия-китай: главное
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
китай
экономика
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МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа будет доступна для 230 компаний, которые смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок.Уточняется, что финансирование программы возьмет на себя Московский экспортный центр. В программу входит консультирование, сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другое, сообщает "Москва 24".
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, китай, экономика

Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая

13:01 30.03.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой МЭЦСтенд Московского экспортного центра
Стенд Московского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой МЭЦ
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МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа будет доступна для 230 компаний, которые смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок.
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Потенциал московских экспортеров оценят с помощью новой цифровой модели
Уточняется, что финансирование программы возьмет на себя Московский экспортный центр. В программу входит консультирование, сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другое, сообщает "Москва 24".
 
Россия-Китай: ГлавноеАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыКитайЭкономика
 
 
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