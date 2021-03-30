https://ria.ru/20210330/marketpleysy-1603436541.html

Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая

Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая

Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:01

2021-03-30T13:01

2021-03-30T13:01

россия-китай: главное

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

китай

экономика

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МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа будет доступна для 230 компаний, которые смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок.Уточняется, что финансирование программы возьмет на себя Московский экспортный центр. В программу входит консультирование, сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другое, сообщает "Москва 24".

https://ria.ru/20210326/otsenka-1602956841.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, китай, экономика