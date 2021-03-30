https://ria.ru/20210330/marketpleysy-1603436541.html
Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая
Экспортеры Москвы получат доступ к внутренним маркетплейсам Китая
Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:01
2021-03-30T13:01
2021-03-30T13:01
россия-китай: главное
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155181/96/1551819620_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_0533793ad474bccbfdf707ce70d7c50d.jpg
МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа будет доступна для 230 компаний, которые смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок.Уточняется, что финансирование программы возьмет на себя Московский экспортный центр. В программу входит консультирование, сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другое, сообщает "Москва 24".
https://ria.ru/20210326/otsenka-1602956841.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155181/96/1551819620_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_2ec02e9a84150a834de6e02d5ca7dbbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, китай, экономика