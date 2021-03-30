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Ливан рассчитывает на новые поставки "Спутника V"
Ливан рассчитывает на новые поставки "Спутника V"
Ливан рассчитывает на возможность России поставить необходимый объем вакцины "Спутник V" для обеспечения потребностей населения в рамках достигнутых... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:17
2021-03-30T16:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
здоровье - общество
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливан рассчитывает на возможность России поставить необходимый объем вакцины "Спутник V" для обеспечения потребностей населения в рамках достигнутых договоренностей с ливанскими компаниями, заявил РИА Новости министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан."Инициатива частного сектора по обеспечению этой вакциной является ответственным шагом. Мы надеемся, что российская сторона сможет поставить больше количества вакцин в эти два-три месяца. Так как реально Ливан переживает все происходящее и нуждается в поддержке, хотя в предоставлении необходимого количества вакцины ради обеспечения необходимых условий для здоровья населения",- сказал Хасан.Министр отметил, что будучи выпускником московского медицинского вуза лично проявлял большое внимание и усилия для закупки российской вакцины министерством здравоохранения, однако данная инициатива не увенчалась успехом по ряду причин.Во вторник в главном здании ливанской национальной авиакомпании МЕА началась вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V".Первую прививку сделал министр здравоохранения министру транспорта Ливана Мишелю Наджару.В ходе пресс-конференции Хамед Хасан заявил, что Ливану удалось договориться о поставках 7 миллионов доз вакцин, включая российский "Спутник V", что должно обеспечить вакцинацию 60% населения страны. Министр призвал граждан активней регистрироваться на платформе министерства для получения бесплатной прививки."Вакцина не должна стать предметом спекуляций. Мы делаем все, чтобы каждый гражданин смог привиться бесплатно. В том числе на примере компании МЕА через частный сектор обеспечена бесплатная вакцинация для своих сотрудников", - отметил Хасан во время выступления.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, ливан, в мире

Ливан рассчитывает на новые поставки "Спутника V"

16:17 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливан рассчитывает на возможность России поставить необходимый объем вакцины "Спутник V" для обеспечения потребностей населения в рамках достигнутых договоренностей с ливанскими компаниями, заявил РИА Новости министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.
"Инициатива частного сектора по обеспечению этой вакциной является ответственным шагом. Мы надеемся, что российская сторона сможет поставить больше количества вакцин в эти два-три месяца. Так как реально Ливан переживает все происходящее и нуждается в поддержке, хотя в предоставлении необходимого количества вакцины ради обеспечения необходимых условий для здоровья населения",- сказал Хасан.
Министр отметил, что будучи выпускником московского медицинского вуза лично проявлял большое внимание и усилия для закупки российской вакцины министерством здравоохранения, однако данная инициатива не увенчалась успехом по ряду причин.
Во вторник в главном здании ливанской национальной авиакомпании МЕА началась вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Первую прививку сделал министр здравоохранения министру транспорта Ливана Мишелю Наджару.
В ходе пресс-конференции Хамед Хасан заявил, что Ливану удалось договориться о поставках 7 миллионов доз вакцин, включая российский "Спутник V", что должно обеспечить вакцинацию 60% населения страны. Министр призвал граждан активней регистрироваться на платформе министерства для получения бесплатной прививки.
"Вакцина не должна стать предметом спекуляций. Мы делаем все, чтобы каждый гражданин смог привиться бесплатно. В том числе на примере компании МЕА через частный сектор обеспечена бесплатная вакцинация для своих сотрудников", - отметил Хасан во время выступления.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetЗдоровье - ОбществоЛиванВ мире
 
 
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