https://ria.ru/20210330/livan-1603479721.html

Ливан рассчитывает на новые поставки "Спутника V"

Ливан рассчитывает на новые поставки "Спутника V"

Ливан рассчитывает на возможность России поставить необходимый объем вакцины "Спутник V" для обеспечения потребностей населения в рамках достигнутых... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:17

2021-03-30T16:17

2021-03-30T16:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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ливан

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БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливан рассчитывает на возможность России поставить необходимый объем вакцины "Спутник V" для обеспечения потребностей населения в рамках достигнутых договоренностей с ливанскими компаниями, заявил РИА Новости министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан."Инициатива частного сектора по обеспечению этой вакциной является ответственным шагом. Мы надеемся, что российская сторона сможет поставить больше количества вакцин в эти два-три месяца. Так как реально Ливан переживает все происходящее и нуждается в поддержке, хотя в предоставлении необходимого количества вакцины ради обеспечения необходимых условий для здоровья населения",- сказал Хасан.Министр отметил, что будучи выпускником московского медицинского вуза лично проявлял большое внимание и усилия для закупки российской вакцины министерством здравоохранения, однако данная инициатива не увенчалась успехом по ряду причин.Во вторник в главном здании ливанской национальной авиакомпании МЕА началась вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V".Первую прививку сделал министр здравоохранения министру транспорта Ливана Мишелю Наджару.В ходе пресс-конференции Хамед Хасан заявил, что Ливану удалось договориться о поставках 7 миллионов доз вакцин, включая российский "Спутник V", что должно обеспечить вакцинацию 60% населения страны. Министр призвал граждан активней регистрироваться на платформе министерства для получения бесплатной прививки."Вакцина не должна стать предметом спекуляций. Мы делаем все, чтобы каждый гражданин смог привиться бесплатно. В том числе на примере компании МЕА через частный сектор обеспечена бесплатная вакцинация для своих сотрудников", - отметил Хасан во время выступления.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

ливан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, ливан, в мире