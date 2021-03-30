https://ria.ru/20210330/lifty-1603436346.html

Карачаровский завод отгрузил "звездные" лифты для космодрома "Восточный"

Карачаровский завод отгрузил "звездные" лифты для космодрома "Восточный"

Карачаровский механический завод изготовил и отправил в "космоград" Циолковский Амурской области, где проживают работники космодрома "Восточный", 16 лифтов... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:09

2021-03-30T13:09

2021-03-30T13:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Карачаровский механический завод изготовил и отправил в "космоград" Циолковский Амурской области, где проживают работники космодрома "Восточный", 16 лифтов нового поколения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Лифты "звездной" серии "Пегас" созданы по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Помимо специального дизайна, их отличает возросшая функциональность и безопасность, повышенные плавность и бесшумность хода, а также точность остановки, говорится в сообщении.Руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что столичные промышленники активно развивают производство лифтов: только в прошлом году предприятия выпустили свыше 15 тысячи единиц – на 10% больше, чем годом ранее. Космодром "Восточный" - один из самых масштабных российских проектов XXI века, а также самый большой строящийся космодром в мире.

https://ria.ru/20210329/ekologiya-1603362465.html

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