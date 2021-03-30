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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Карачаровский завод отгрузил "звездные" лифты для космодрома "Восточный"
Карачаровский завод отгрузил "звездные" лифты для космодрома "Восточный"
Карачаровский механический завод изготовил и отправил в "космоград" Циолковский Амурской области, где проживают работники космодрома "Восточный", 16 лифтов... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:09
2021-03-30T13:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Карачаровский механический завод изготовил и отправил в "космоград" Циолковский Амурской области, где проживают работники космодрома "Восточный", 16 лифтов нового поколения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Лифты "звездной" серии "Пегас" созданы по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Помимо специального дизайна, их отличает возросшая функциональность и безопасность, повышенные плавность и бесшумность хода, а также точность остановки, говорится в сообщении.Руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что столичные промышленники активно развивают производство лифтов: только в прошлом году предприятия выпустили свыше 15 тысячи единиц – на 10% больше, чем годом ранее. Космодром "Восточный" - один из самых масштабных российских проектов XXI века, а также самый большой строящийся космодром в мире.
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москва, новости компаний - экономика

Карачаровский завод отгрузил "звездные" лифты для космодрома "Восточный"

13:09 30.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство домов в городе Циолковский Амурской области
Строительство домов в городе Циолковский Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Карачаровский механический завод изготовил и отправил в "космоград" Циолковский Амурской области, где проживают работники космодрома "Восточный", 16 лифтов нового поколения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Лифты "звездной" серии "Пегас" созданы по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Помимо специального дизайна, их отличает возросшая функциональность и безопасность, повышенные плавность и бесшумность хода, а также точность остановки, говорится в сообщении.
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 20:03Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что столичные промышленники активно развивают производство лифтов: только в прошлом году предприятия выпустили свыше 15 тысячи единиц – на 10% больше, чем годом ранее.
"Один из крупнейших производителей – Карачаровский механический завод (КМЗ), обеспечивающий своей продукцией многоквартирные жилые дома по всей стране. КМЗ также участвует во многих знаковых для страны проектах: например, он изготовил лифты для первого советского орбитального корабля "Буран", а также для храма Христа Спасителя. Теперь список пополнился оборудованием для жилых домов в городе Циолковский, где будут проживать специалисты космодрома и члены их семей", – рассказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба.
Космодром "Восточный" - один из самых масштабных российских проектов XXI века, а также самый большой строящийся космодром в мире.
 
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