https://ria.ru/20210330/krym-1603475493.html

Дипломатов Австралии и Канады пригласили на экскурсию по Крымскому мосту

Дипломатов Австралии и Канады пригласили на экскурсию по Крымскому мосту

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель после введения Канадой и Австралией санкций против России... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:59

2021-03-30T15:59

2021-03-30T15:59

россия

юрий гемпель

канада

австралия

республика крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284435_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_24e8ac7f5e13a4d0a5a4ba7b5d39bc5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель после введения Канадой и Австралией санкций против России пригласил дипломатов этих стран посетить с ознакомительной поездкой полуостров и пообещал провести для них экскурсию по Крымскому мосту.Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html

россия

канада

австралия

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий гемпель, канада, австралия, республика крым, севастополь