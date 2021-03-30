Дипломатов Австралии и Канады пригласили на экскурсию по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель после введения Канадой и Австралией санкций против России пригласил дипломатов этих стран посетить с ознакомительной поездкой полуостров и пообещал провести для них экскурсию по Крымскому мосту.
Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста.
"Может, их санкции – это завуалированное желание приехать в Крым, а напрямую скромничают обратиться. Вот и пытаются напомнить о себе всевозможными путями. Будем считать, что их желание услышано. Мы приглашаем дипломатов Канады и Австралии посетить Крым. Покажем все, что их интересует. Устроим культурную программу, ну, и, конечно, отдельно проведем экскурсию по Крымскому мосту", - сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".