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Дипломатов Австралии и Канады пригласили на экскурсию по Крымскому мосту
Дипломатов Австралии и Канады пригласили на экскурсию по Крымскому мосту
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель после введения Канадой и Австралией санкций против России... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:59
2021-03-30T15:59
россия
юрий гемпель
канада
австралия
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель после введения Канадой и Австралией санкций против России пригласил дипломатов этих стран посетить с ознакомительной поездкой полуостров и пообещал провести для них экскурсию по Крымскому мосту.Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html
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россия, юрий гемпель, канада, австралия, республика крым, севастополь

Дипломатов Австралии и Канады пригласили на экскурсию по Крымскому мосту

15:59 30.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель после введения Канадой и Австралией санкций против России пригласил дипломатов этих стран посетить с ознакомительной поездкой полуостров и пообещал провести для них экскурсию по Крымскому мосту.
Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста.
"Может, их санкции – это завуалированное желание приехать в Крым, а напрямую скромничают обратиться. Вот и пытаются напомнить о себе всевозможными путями. Будем считать, что их желание услышано. Мы приглашаем дипломатов Канады и Австралии посетить Крым. Покажем все, что их интересует. Устроим культурную программу, ну, и, конечно, отдельно проведем экскурсию по Крымскому мосту", - сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияЮрий ГемпельКанадаАвстралияРеспублика КрымСевастополь
 
 
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