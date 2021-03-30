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Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом
Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом
Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:37
2021-03-30T15:42
россия
руслан хомчак
михаил шеремет
донбасс
госдума рф
владимир путин
киев
украина
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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.Ранее во вторник Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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россия, руслан хомчак, михаил шеремет, донбасс, госдума рф, владимир путин, киев, украина

Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом

15:37 30.03.2021 (обновлено: 15:42 30.03.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ВСУ
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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.
Ранее во вторник Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.
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Киев готов воевать. Запад готов его поддержать

"С целью своевременного и адекватного реагирования на соответствующие действия Вооруженных сил РФ, Вооруженными силами Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны предусмотрены мероприятия относительно удержания в готовности к выполнению заданий по назначению определенного комплекта войск и резервов для прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы, которые могут возникнуть на участках госграницы и других направлениях, усиление группировок Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и на крымском направлении за счет военных частей ВС Украины, которые находятся на разных степенях боевой готовности, создание соответствующих группировок ВС Украины для выполнения заданий по обороне государства на вероятных направлениях угрожающих действий противника", - сказал Хомчак, выступая в Раде.

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.
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