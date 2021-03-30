https://ria.ru/20210330/krym-1603472139.html
Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом
Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом
Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:37
2021-03-30T15:37
2021-03-30T15:42
россия
руслан хомчак
михаил шеремет
донбасс
госдума рф
владимир путин
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624871_0:55:1600:955_1920x0_80_0_0_674cf2fd02668c2df0e0386024ff877f.jpg
КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.Ранее во вторник Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
россия
донбасс
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624871_0:0:1345:1009_1920x0_80_0_0_554a72e70ea8d86e06cd38c317edcec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан хомчак, михаил шеремет, донбасс, госдума рф, владимир путин, киев, украина