https://ria.ru/20210330/krym-1603472139.html

Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом

Киев намерен увеличить численность войск в Донбассе и рядом с Крымом

Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:37

2021-03-30T15:37

2021-03-30T15:42

россия

руслан хомчак

михаил шеремет

донбасс

госдума рф

владимир путин

киев

украина

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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, заявил во вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.Ранее во вторник Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донбасс

киев

украина

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россия, руслан хомчак, михаил шеремет, донбасс, госдума рф, владимир путин, киев, украина