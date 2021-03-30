https://ria.ru/20210330/krasnoyarsk-1603397483.html
В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда
В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда
Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:59
2021-03-30T08:59
2021-03-30T08:59
россия
гумвд
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД."24 марта оперативники получили информацию, что 45-летний обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, был доставлен на судебное заседание в Кировский районный суд Красноярска, откуда совершил побег... обвиняемый был задержан по горячим следам", - говорится в сообщении, подробности не раскрываются.По данным некоторых СМИ, обвиняемый сбежал в результате ошибки, его выпустили, перепутав со вторым фигурантом дела.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Руководство краевого главка проводит служебную проверку.
https://ria.ru/20210225/osuzhdennyy-1598977124.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, красноярск, происшествия