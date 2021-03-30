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В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда
В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда
Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:59
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россия
гумвд
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД."24 марта оперативники получили информацию, что 45-летний обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, был доставлен на судебное заседание в Кировский районный суд Красноярска, откуда совершил побег... обвиняемый был задержан по горячим следам", - говорится в сообщении, подробности не раскрываются.По данным некоторых СМИ, обвиняемый сбежал в результате ошибки, его выпустили, перепутав со вторым фигурантом дела.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Руководство краевого главка проводит служебную проверку.
https://ria.ru/20210225/osuzhdennyy-1598977124.html
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россия, гумвд, красноярск, происшествия

В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда

08:59 30.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
"24 марта оперативники получили информацию, что 45-летний обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, был доставлен на судебное заседание в Кировский районный суд Красноярска, откуда совершил побег... обвиняемый был задержан по горячим следам", - говорится в сообщении, подробности не раскрываются.
По данным некоторых СМИ, обвиняемый сбежал в результате ошибки, его выпустили, перепутав со вторым фигурантом дела.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Руководство краевого главка проводит служебную проверку.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 17:54
Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию
 
РоссияГУМВДКрасноярскПроисшествия
 
 
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