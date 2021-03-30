https://ria.ru/20210330/krasnoyarsk-1603397483.html

В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда

В Красноярске подсудимый сбежал из здания суда

Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:59

2021-03-30T08:59

2021-03-30T08:59

россия

гумвд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, обвиняемого по статье за наркотики и сбежавшего из здания суда в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД."24 марта оперативники получили информацию, что 45-летний обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, был доставлен на судебное заседание в Кировский районный суд Красноярска, откуда совершил побег... обвиняемый был задержан по горячим следам", - говорится в сообщении, подробности не раскрываются.По данным некоторых СМИ, обвиняемый сбежал в результате ошибки, его выпустили, перепутав со вторым фигурантом дела.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Руководство краевого главка проводит служебную проверку.

https://ria.ru/20210225/osuzhdennyy-1598977124.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, красноярск, происшествия