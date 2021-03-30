https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603392539.html

В Кремле рассказали о системной борьбе с коррупцией

В Кремле рассказали о системной борьбе с коррупцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней в обществе, пока этого в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:05

2021-03-30T08:05

2021-03-30T08:46

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней в обществе, пока этого в РФ нет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что для того, чтобы взятки не брали, их нужно перестать давать, нужно обеспечить неотвратимость наказания, безупречность законов и правил.Он добавил, что правила не должны допускать "двойного прочтения" и не должны порождать коррупцию. Он подчеркнул, что на это требуется время, чтобы общество созрело для этого.

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/korruptsiya-1602924166.html

москва

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2021

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дмитрий песков, москва, общество