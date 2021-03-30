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В Кремле рассказали о системной борьбе с коррупцией
В Кремле рассказали о системной борьбе с коррупцией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней в обществе, пока этого в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:05
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дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней в обществе, пока этого в РФ нет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что для того, чтобы взятки не брали, их нужно перестать давать, нужно обеспечить неотвратимость наказания, безупречность законов и правил.Он добавил, что правила не должны допускать "двойного прочтения" и не должны порождать коррупцию. Он подчеркнул, что на это требуется время, чтобы общество созрело для этого.
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дмитрий песков, москва, общество

В Кремле рассказали о системной борьбе с коррупцией

08:05 30.03.2021 (обновлено: 08:46 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней в обществе, пока этого в РФ нет.

"Я думаю, в мире нет ни одной страны, которая бы полностью победила коррупцию. Мы с вами видим обвинительные приговоры и расследования в европейских странах, в Китае, в США в отношении самых высоких государственных чиновников. Чтобы бороться с этим злом, в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к коррупции, с чем мы пока не справляемся", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что для того, чтобы взятки не брали, их нужно перестать давать, нужно обеспечить неотвратимость наказания, безупречность законов и правил.
"Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее. Там крутятся огромные деньги. Разумеется, должна быть неотвратимость наказания. И безупречность законов и правил", - заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".
Он добавил, что правила не должны допускать "двойного прочтения" и не должны порождать коррупцию. Он подчеркнул, что на это требуется время, чтобы общество созрело для этого.
"Борьба с коррупцией уже стала неотъемлемой частью государственной службы. Очевидно, что мы и дальше будем идти здесь по пути ужесточения", - отметил пресс-секретарь президента.
 
Дмитрий ПесковМоскваОбщество
 
 
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