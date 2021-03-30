В Кремле рассказали о системной борьбе с коррупцией
08:05 30.03.2021 (обновлено: 08:46 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней в обществе, пока этого в РФ нет.
"Я думаю, в мире нет ни одной страны, которая бы полностью победила коррупцию. Мы с вами видим обвинительные приговоры и расследования в европейских странах, в Китае, в США в отношении самых высоких государственных чиновников. Чтобы бороться с этим злом, в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к коррупции, с чем мы пока не справляемся", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что для того, чтобы взятки не брали, их нужно перестать давать, нужно обеспечить неотвратимость наказания, безупречность законов и правил.
"Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее. Там крутятся огромные деньги. Разумеется, должна быть неотвратимость наказания. И безупречность законов и правил", - заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".
Он добавил, что правила не должны допускать "двойного прочтения" и не должны порождать коррупцию. Он подчеркнул, что на это требуется время, чтобы общество созрело для этого.
"Борьба с коррупцией уже стала неотъемлемой частью государственной службы. Очевидно, что мы и дальше будем идти здесь по пути ужесточения", - отметил пресс-секретарь президента.