https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603529247.html

Мурашко рассказал, сколько россиян лечатся от COVID-19 в больницах

Мурашко рассказал, сколько россиян лечатся от COVID-19 в больницах

Более 250 тысяч россиян лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно, свыше 100 тысяч - в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:22

2021-03-30T20:22

2021-03-30T20:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

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БАРНАУЛ, 30 мар - РИА Новости. Более 250 тысяч россиян лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно, свыше 100 тысяч - в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня на амбулаторном этапе находятся на лечении более 250 тысяч, в стационарах находятся сегодня чуть более 100 тысяч человек. Это очень много. Причем пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, чуть больше 1,6 тысячи. Это тоже большая цифра", - сказал Мурашко в программе "Док-ток" на Первом канале.Министр уточнил, что значительно тяжелее переносят болезнь пациенты старше 60 лет. Однако они заметно лучше переносят вакцинацию от коронавируса, чем молодые, у них реже поднимается температура.Также Мурашко рассказал, что некоторым пациентам достаточно первого компонента вакцины "Спутник V" для формирования иммунитета от коронавируса. Такой вариант назвали "Спутник Light". При этом иммунитет будет более "коротким". Пожилым людям Мурашко порекомендовал ставить "полный" вариант "Спутник V".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество