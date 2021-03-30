https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603475018.html
Врачи вылечили 104-летнюю жительницу Пензы от COVID-19
Врачи вылечили 104-летнюю жительницу Пензы от COVID-19
Пензенские врачи вылечили 104-летнюю местную жительницу от коронавирусной инфекции и выписали ее из стационара после почти двух недель лечения, сообщило... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:56
2021-03-30T15:56
2021-03-30T16:11
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САРАТОВ, 30 мар - РИА Новости. Пензенские врачи вылечили 104-летнюю местную жительницу от коронавирусной инфекции и выписали ее из стационара после почти двух недель лечения, сообщило правительство региона.По данным властей, 104-летняя женщина была госпитализирована в клиническую больницу №4 Пензы после положительного теста на COVID-19, там долгожительница находилась в одной палате со своей дочерью и зятем, которые также были заражены коронавирусом.По словам заместителя главного врача больницы Нины Назаровой, на лечении пациентки находились около двух недель и в стационаре проходили консервативную комплексную терапию. "Получив необходимые рекомендации, они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе", - цитирует слова Назаровой пресс-служба.В Пензенской области лабораторно подтверждено 41 919 случаев заражения, скончались 526 человек с COVID-19, выздоровел 38 651 человек.
https://ria.ru/20210324/spasenie-1602610779.html
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коронавирус в россии, пенза, пензенская область