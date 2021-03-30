Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603475018.html
Врачи вылечили 104-летнюю жительницу Пензы от COVID-19
Врачи вылечили 104-летнюю жительницу Пензы от COVID-19
Пензенские врачи вылечили 104-летнюю местную жительницу от коронавирусной инфекции и выписали ее из стационара после почти двух недель лечения, сообщило... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:56
2021-03-30T16:11
хорошие новости
коронавирус в россии
пенза
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1483_1920x0_80_0_0_cf5551c444b3f3ba44f68ec88e155ad2.jpg
САРАТОВ, 30 мар - РИА Новости. Пензенские врачи вылечили 104-летнюю местную жительницу от коронавирусной инфекции и выписали ее из стационара после почти двух недель лечения, сообщило правительство региона.По данным властей, 104-летняя женщина была госпитализирована в клиническую больницу №4 Пензы после положительного теста на COVID-19, там долгожительница находилась в одной палате со своей дочерью и зятем, которые также были заражены коронавирусом.По словам заместителя главного врача больницы Нины Назаровой, на лечении пациентки находились около двух недель и в стационаре проходили консервативную комплексную терапию. "Получив необходимые рекомендации, они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе", - цитирует слова Назаровой пресс-служба.В Пензенской области лабораторно подтверждено 41 919 случаев заражения, скончались 526 человек с COVID-19, выздоровел 38 651 человек.
https://ria.ru/20210324/spasenie-1602610779.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1977_1920x0_80_0_0_5140b018777cf9c8e8da6ad42517d5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, пенза, пензенская область

Врачи вылечили 104-летнюю жительницу Пензы от COVID-19

15:56 30.03.2021 (обновлено: 16:11 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 мар - РИА Новости. Пензенские врачи вылечили 104-летнюю местную жительницу от коронавирусной инфекции и выписали ее из стационара после почти двух недель лечения, сообщило правительство региона.
По данным властей, 104-летняя женщина была госпитализирована в клиническую больницу №4 Пензы после положительного теста на COVID-19, там долгожительница находилась в одной палате со своей дочерью и зятем, которые также были заражены коронавирусом.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 12:09Хорошие новости
В КЧР спасли роженицу с 90-процентным поражением легких
"Сегодня состояние пожилой пациентки по основному заболеванию врачи оценивают как удовлетворительное, она вместе с дочерью возвращается домой", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главного врача больницы Нины Назаровой, на лечении пациентки находились около двух недель и в стационаре проходили консервативную комплексную терапию. "Получив необходимые рекомендации, они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе", - цитирует слова Назаровой пресс-служба.
В Пензенской области лабораторно подтверждено 41 919 случаев заражения, скончались 526 человек с COVID-19, выздоровел 38 651 человек.
 
Хорошие новостиКоронавирус в РоссииПензаПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния