https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603466543.html

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:13

2021-03-30T15:13

2021-03-30T15:39

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям."У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно", - сказал Путин.Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество