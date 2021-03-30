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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:13
2021-03-30T15:39
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям."У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно", - сказал Путин.Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка.
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зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

15:13 30.03.2021 (обновлено: 15:39 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно", - сказал Путин.
Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка.
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Распространение коронавирусаЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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