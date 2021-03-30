https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603417805.html

В Москве за сутки госпитализировали 779 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 779 человек с COVID-19

За последние сутки в российской столице госпитализированы 799 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:25

2021-03-30T11:25

2021-03-30T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За последние сутки в российской столице госпитализированы 799 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603391294.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва, общество