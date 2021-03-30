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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 779 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 779 человек с COVID-19
За последние сутки в российской столице госпитализированы 799 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:25
2021-03-30T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За последние сутки в российской столице госпитализированы 799 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 779 человек с COVID-19

11:25 30.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За последние сутки в российской столице госпитализированы 799 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели еще 1165 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 943 201. В Москве выявлен 1291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 799 человек", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
 
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