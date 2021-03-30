В России выявили 8277 новых случаев COVID-19
11:17 30.03.2021 (обновлено: 12:43 30.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи с больными коронавирусом в Тамбове
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8277 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 29 сентября (8232), сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8711 инфицированных. Темп прироста продолжает снижаться и за минувшие сутки составил 0,18 процента. Умерли 409 человек, выписались по выздоровлении — 9588. Более чем у тысячи заразившихся (12,2 процента) нет симптомов.
Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего их в Москве — 1291 (днем ранее было 1612), Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, Нижегородской области — 277, Ростовской — 240, Воронежской — 207.
Меньше всего заболевших зарегистрировали за сутки в Туве — одного, в Магаданской области их двое, а в Ненецком автономном округе — трое.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 536 820 человек, из них умерли 98 442, вылечились — 4 155 996 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,6 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.