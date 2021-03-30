https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603416036.html

В России выявили 8277 новых случаев COVID-19

В России выявили 8277 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8277 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 29 сентября (8232), сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:17

2021-03-30T11:17

2021-03-30T12:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8277 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 29 сентября (8232), сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8711 инфицированных. Темп прироста продолжает снижаться и за минувшие сутки составил 0,18 процента. Умерли 409 человек, выписались по выздоровлении — 9588. Более чем у тысячи заразившихся (12,2 процента) нет симптомов.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего их в Москве — 1291 (днем ранее было 1612), Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, Нижегородской области — 277, Ростовской — 240, Воронежской — 207.Меньше всего заболевших зарегистрировали за сутки в Туве — одного, в Магаданской области их двое, а в Ненецком автономном округе — трое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 536 820 человек, из них умерли 98 442, вылечились — 4 155 996 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,6 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603397140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество