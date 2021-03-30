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Песков оценил шансы на победу над коронавирусом
Песков оценил шансы на победу над коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победить коронавирус очень сложно, он добавил, что COVID уже никуда не уйдет. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:49
2021-03-30T07:49
2021-03-30T08:57
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победить коронавирус очень сложно, он добавил, что COVID уже никуда не уйдет.Говоря о ситуации с коронавирусом в стране, Песков отметил, что нужно усиливать пропаганду вакцинации и наращивать объемы производства вакцины. Он добавил, что это "чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения - это единственный путь".
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РИА Новости
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, дмитрий песков