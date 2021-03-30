https://ria.ru/20210330/konservy-1603404976.html
Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам
Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам
едущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:08
2021-03-30T10:08
2021-03-30T10:08
роза сябитова
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.Телеведущая призвала женщин относится к мужчинам как к консервным банкам, так как, по ее мнению, "даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт".Она призвала россиянок не искать мужчину с идеальной внешностью, а обращать прежде всего внимание на человеческие качества.
https://ria.ru/20210317/syabitova-1601623087.html
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роза сябитова, общество