https://ria.ru/20210330/konservy-1603404976.html

Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам

Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам

едущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:08

2021-03-30T10:08

2021-03-30T10:08

роза сябитова

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.Телеведущая призвала женщин относится к мужчинам как к консервным банкам, так как, по ее мнению, "даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт".Она призвала россиянок не искать мужчину с идеальной внешностью, а обращать прежде всего внимание на человеческие качества.

https://ria.ru/20210317/syabitova-1601623087.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза сябитова, общество