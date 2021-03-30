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Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам
Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам
едущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:08
2021-03-30T10:08
роза сябитова
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.Телеведущая призвала женщин относится к мужчинам как к консервным банкам, так как, по ее мнению, "даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт".Она призвала россиянок не искать мужчину с идеальной внешностью, а обращать прежде всего внимание на человеческие качества.
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роза сябитова, общество

Ведущая Первого канала призвала относиться к мужчинам как к консервам

10:08 30.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Телеведущая призвала женщин относится к мужчинам как к консервным банкам, так как, по ее мнению, "даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт".
"Мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей", — считает Сябитова.
Она призвала россиянок не искать мужчину с идеальной внешностью, а обращать прежде всего внимание на человеческие качества.
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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