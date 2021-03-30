https://ria.ru/20210330/khaker-1603473382.html

В Калуге будут судить девушку-хакера за взлом сайтов школы и колледжа

В Калуге будут судить девушку-хакера за взлом сайтов школы и колледжа

Жительница Калуги предстанет перед судом за взлом сайтов школы и колледжа, где она училась, девушке грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила областная... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:45

2021-03-30T15:45

2021-03-30T15:45

россия

калуга

калужская область

технологии

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Жительница Калуги предстанет перед судом за взлом сайтов школы и колледжа, где она училась, девушке грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила областная прокуратура.В ходе предварительного следствия установлено, что 24-летняя девушка в сентябре прошлого года, находясь у себя дома, запустила на персональном компьютере программу для взлома сайтов.Действия девушки квалифицированы по части 1 статьи 273 УК РФ "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации"."Прокуратурой Калужской области утверждено обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей", - информирует прокуратура.

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россия, калуга, калужская область, технологии, происшествия