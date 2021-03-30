В Калуге будут судить девушку-хакера за взлом сайтов школы и колледжа
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Жительница Калуги предстанет перед судом за взлом сайтов школы и колледжа, где она училась, девушке грозит до четырех лет лишения свободы, сообщила областная прокуратура.
В ходе предварительного следствия установлено, что 24-летняя девушка в сентябре прошлого года, находясь у себя дома, запустила на персональном компьютере программу для взлома сайтов.
"Атака осуществлялась в отношении официального сайта одной из школ города Калуги и колледжа, в которых она ранее обучалась. Целью этих действий была нейтрализация средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещённой на официальных сайтах образовательных учреждений", - говорится в сообщении.
Действия девушки квалифицированы по части 1 статьи 273 УК РФ "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации".
"Прокуратурой Калужской области утверждено обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей", - информирует прокуратура.