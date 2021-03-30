https://ria.ru/20210330/khakasiya-1603453892.html

Верховный суд Хакасии признал бюджет республики незаконным

Верховный суд Хакасии признал бюджет республики незаконным

Верховный суд Хакасии признал недействующим закон о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов из-за нарушения Бюджетного кодекса РФ,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:15

2021-03-30T14:15

2021-03-30T14:28

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экономика

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Верховный суд Хакасии признал недействующим закон о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов из-за нарушения Бюджетного кодекса РФ, сообщает прокуратура республики.Отмечается, что прокуратурой в рамках надзорных мероприятий установлено, что закон республики от 17 декабря 2020 года №88-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" противоречит федеральному законодательству: в нарушение Бюджетного кодекса РФ установлено превышение дефицита республиканского бюджета и верхнего предела государственного долга республики.В Верховном совете Хакасии РИА Новости пояснили, что еще не видели решение суда и считают "преждевременным его комментировать". "Нужно дождаться самого решения, и после этого будет понятно обоснование принятого решения, и уже исходя их этого можно будет давать комментарии", - сказал собеседник агентства.По данным прокуратуры, в связи с выявленными противоречиями ведомство вносило протест на региональный закон. Но депутаты его отклонили во время сессии в конце января.По данным представителя Верховного совета Хакасии, депутаты тогда заявили, что считают верным принятие позиций бюджета. "Аргументы были следующие, что в законодательстве с учетом мер по борьбе с короновирусной инфекцией, с учетом профилактических мер, мер поддержки и так далее, это в законе на федеральном уровне было прописано, допускается увеличение дефицита бюджета и увеличение государственного долга именно на ту сумму, которая направляется на эти мероприятия. По расчетам, которые были сделаны, как раз мы укладываемся в те параметры увеличения на ту сумму, которая идет на противоковидные мероприятия... Дефицит, который разрешен, - 15%, у нас приблизился он к 19 (процентам). Как раз вот эта разница порядка 4% за счет того, что заложены средства по разным статьям", - сказал собеседник агентства.В правительстве региона РИА Новости сообщили, что до того момента, пока не увидят решение суда, не готовы комментировать ситуацию и свои дальнейшие действия.Согласно данным правительства республики, бюджет был принят со следующими параметрами: общий объем доходов в сумме 37 968 816 тысячи рублей; общий объем расходов в сумме 42 548 885 тысячи рублей; дефицит республиканского бюджета в сумме 4 580 069 тысячи рублей.

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россия, республика хакасия, экономика