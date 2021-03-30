https://ria.ru/20210330/kanal-1603455182.html
В Египте рассказали, когда устранят очередь в Суэцком канале
В Египте рассказали, когда устранят очередь в Суэцком канале
Три дня необходимо на устранение очереди из судов, образовавшейся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given, заявил президент Египта Абдель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:22
2021-03-30T14:22
2021-03-30T14:41
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
абдель фаттах ас-сиси
китай
роттердам
в мире
египет
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Три дня необходимо на устранение очереди из судов, образовавшейся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.Глава администрации канала Усама Рабиа ранее заявил, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи (01.00 мск среды). С утра канал прошли уже 113 судов, канал работает круглосуточно в отличие от обычного графика.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
2021-03-30T14:22
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, абдель фаттах ас-сиси, китай, роттердам, в мире, египет