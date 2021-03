https://ria.ru/20210330/kanal-1603455182.html

В Египте рассказали, когда устранят очередь в Суэцком канале

2021-03-30T14:22

ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Три дня необходимо на устранение очереди из судов, образовавшейся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.Глава администрации канала Усама Рабиа ранее заявил, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи (01.00 мск среды). С утра канал прошли уже 113 судов, канал работает круглосуточно в отличие от обычного графика.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

2021

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-30T14:22 true PT1M13S

