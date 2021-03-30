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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210330/istochnik-1603431485.html
Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые помыли обувь в источнике со святой водой в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:33
2021-03-30T12:33
религия и мировоззрение
балтийский флот вмф россии
калининградская область
калининград
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые помыли обувь в источнике со святой водой в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери в Калининграде, сообщили в суде."Признать Магомедова Джамалдина Заурбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей... Признать Сайханова Расула Лечаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в решениях, опубликованных на сайте суда.Как следует из текста решения, Сайханов признал вину до возбуждения уголовного дела и способствовал расследованию. Магомедов себя виновным не признал, а утверждал, что не знал, что вода в источнике "святая".Ранее сообщалось, что Сайхнов и Магомедов уроженцы Дагестана и проходили в Калининграде срочную службу. В сентябре 2020 года в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей Балтфлота и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области. Позже Сайхнов записал видеообращение к калининградцам с извинениями.
https://ria.ru/20200917/muftiyat-1577411355.html
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балтийский флот вмф россии, калининградская область, калининград, происшествия

Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике

12:33 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые помыли обувь в источнике со святой водой в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери в Калининграде, сообщили в суде.
"Признать Магомедова Джамалдина Заурбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей... Признать Сайханова Расула Лечаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в решениях, опубликованных на сайте суда.
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Муфтият Дагестана осудил помывших обувь в храме военных
Как следует из текста решения, Сайханов признал вину до возбуждения уголовного дела и способствовал расследованию. Магомедов себя виновным не признал, а утверждал, что не знал, что вода в источнике "святая".
Ранее сообщалось, что Сайхнов и Магомедов уроженцы Дагестана и проходили в Калининграде срочную службу. В сентябре 2020 года в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей Балтфлота и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области. Позже Сайхнов записал видеообращение к калининградцам с извинениями.
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Религия и мировоззрениеБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
 
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