https://ria.ru/20210330/istochnik-1603431485.html

Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике

Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые помыли обувь в источнике со святой водой в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:33

2021-03-30T12:33

2021-03-30T12:33

религия и мировоззрение

балтийский флот вмф россии

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые помыли обувь в источнике со святой водой в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери в Калининграде, сообщили в суде."Признать Магомедова Джамалдина Заурбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей... Признать Сайханова Расула Лечаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в решениях, опубликованных на сайте суда.Как следует из текста решения, Сайханов признал вину до возбуждения уголовного дела и способствовал расследованию. Магомедов себя виновным не признал, а утверждал, что не знал, что вода в источнике "святая".Ранее сообщалось, что Сайхнов и Магомедов уроженцы Дагестана и проходили в Калининграде срочную службу. В сентябре 2020 года в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей Балтфлота и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области. Позже Сайхнов записал видеообращение к калининградцам с извинениями.

https://ria.ru/20200917/muftiyat-1577411355.html

https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html

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балтийский флот вмф россии, калининградская область, калининград, происшествия