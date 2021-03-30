Власти Хакасии заявили о стабильной ситуации с выдачей льготного инсулина
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Диабетики в Хакасии не испытывают дефицита в выдаче льготного инсулина, заявил минздрав региона.
Ранее управление СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что минздрав республики в 2019-2020 годах несвоевременно провел аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом несколько месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат. Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
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"На сегодня в Хакасии ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом стабильная. Имеется в наличии необходимое количество инсулинов, сахароснижающих таблетированных препаратов и тест-полосок по федеральной и региональной льготам. В том числе полностью обеспечены льготными препаратами рецепты, которые находились на отложенном спросе. Льготные категории граждан получают лекарства в пунктах выдачи, которые есть во всех городах и районах республики, и обеспечены в достаточном количестве льготными препаратами", - говорится в сообщении минздрава.
Ведомство уточнило, что льготникам выдано лекарств на сумму 209,6 миллиона рублей - это более 83 тысяч рецептов. На складах аптек находится лекарств на общую сумму 703,3 миллиона рублей.