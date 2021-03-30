https://ria.ru/20210330/insulin-1603393221.html

Власти Хакасии заявили о стабильной ситуации с выдачей льготного инсулина

Власти Хакасии заявили о стабильной ситуации с выдачей льготного инсулина

Диабетики в Хакасии не испытывают дефицита в выдаче льготного инсулина, заявил минздрав региона. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:15

2021-03-30T08:15

2021-03-30T08:15

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Диабетики в Хакасии не испытывают дефицита в выдаче льготного инсулина, заявил минздрав региона.Ранее управление СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что минздрав республики в 2019-2020 годах несвоевременно провел аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом несколько месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат. Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан.Ведомство уточнило, что льготникам выдано лекарств на сумму 209,6 миллиона рублей - это более 83 тысяч рецептов. На складах аптек находится лекарств на общую сумму 703,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210213/insulin-1597296867.html

красноярский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, общество