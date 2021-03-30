https://ria.ru/20210330/instagram-1603496371.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:28

2021-03-30T17:28

2021-03-30T17:32

инстаграм

instagram

технологии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 16.47 мск. По состоянию на 17.02 мск на русскоязычной версии сайта Downdetector зафиксировано 419 сообщений о сбоях.По данным Downdetector, большинство пользователей (47%) жалуются на проблемы со входом, 45% - на сбои с загрузкой новостной ленты.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, instagram, технологии