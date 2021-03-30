https://ria.ru/20210330/instagram-1603496371.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:28
2021-03-30T17:28
2021-03-30T17:32
инстаграм
instagram
технологии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 16.47 мск. По состоянию на 17.02 мск на русскоязычной версии сайта Downdetector зафиксировано 419 сообщений о сбоях.По данным Downdetector, большинство пользователей (47%) жалуются на проблемы со входом, 45% - на сбои с загрузкой новостной ленты.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html
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инстаграм, instagram, технологии
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Пользователи социальной сети Instagram
из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 16.47 мск. По состоянию на 17.02 мск на русскоязычной версии сайта Downdetector зафиксировано 419 сообщений о сбоях.
По данным Downdetector, большинство пользователей (47%) жалуются на проблемы со входом, 45% - на сбои с загрузкой новостной ленты.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.