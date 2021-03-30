https://ria.ru/20210330/gruziya-1603543895.html

Глава Евросовета прокомментировал ситуацию в Грузии

Глава Евросовета прокомментировал ситуацию в Грузии

Представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон по итогам долгих переговоров с представителями властей и оппозиции Грузии заявил, что ни одна партия не... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:25

2021-03-30T23:25

2021-03-30T23:28

евросовет

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 30 мар - РИА Новости. Представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон по итогам долгих переговоров с представителями властей и оппозиции Грузии заявил, что ни одна партия не подписала документ с предложенным им решением по выходу из политического кризиса и компромисс вновь не был достигнут.По его словам, он завершил вторую медиацию в Грузии как личный представитель главы Евросовета. Дипломат сообщил, что европейская сторона предложила решение по выходу из кризиса, которое содержало важные избирательные и правовые реформы, распределение власти особенно в парламенте.

https://ria.ru/20210328/saakashvili-1603167436.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, грузия, в мире