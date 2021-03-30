Глава Евросовета прокомментировал ситуацию в Грузии
23:25 30.03.2021 (обновлено: 23:28 30.03.2021)
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкАктивисты оппозиционных партий и организаций, требующие проведения внеочередных парламентских выборов и освобождения политзаключенных, в палаточном городке у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 30 мар - РИА Новости. Представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон по итогам долгих переговоров с представителями властей и оппозиции Грузии заявил, что ни одна партия не подписала документ с предложенным им решением по выходу из политического кризиса и компромисс вновь не был достигнут.
"Ни одна политическая партия не приняла предложенное решение по выходу из политического кризиса", - заявил Даниэльсон на брифинге по итогам переговоров с представителями властей и оппозиции Грузии.
По его словам, он завершил вторую медиацию в Грузии как личный представитель главы Евросовета. Дипломат сообщил, что европейская сторона предложила решение по выходу из кризиса, которое содержало важные избирательные и правовые реформы, распределение власти особенно в парламенте.