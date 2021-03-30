https://ria.ru/20210330/grazhdanstvo-1603545538.html

На Украине проверят мэра Доброполья на наличие российского гражданства

На Украине проверят мэра Доброполья на наличие российского гражданства

Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова, который, по данным ЦИК, побеждает на... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:47

2021-03-30T23:47

2021-03-30T23:47

иван баканов

андрей аксенов

доброполье (город)

цик украины

верховная рада украины

ивано-франковская область

донецкая область

в мире

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КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова, который, по данным ЦИК, побеждает на довыборах в Верховную раду Украины, заявил глава ведомства Иван Баканов.Ранее украинские СМИ писали, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, якобы принимал участие в организации референдума в Донбассе. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ также сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России.Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов побеждает на довыборах в Верховную раду Украины на одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах – Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.

https://ria.ru/20210329/kollaboratsionizme-1603380057.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

доброполье (город)

ивано-франковская область

донецкая область

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иван баканов, андрей аксенов, доброполье (город), цик украины, верховная рада украины, ивано-франковская область, донецкая область, в мире