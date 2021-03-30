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На Украине проверят мэра Доброполья на наличие российского гражданства
На Украине проверят мэра Доброполья на наличие российского гражданства
Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова, который, по данным ЦИК, побеждает на... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T23:47
2021-03-30T23:47
иван баканов
андрей аксенов
доброполье (город)
цик украины
верховная рада украины
ивано-франковская область
донецкая область
в мире
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КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова, который, по данным ЦИК, побеждает на довыборах в Верховную раду Украины, заявил глава ведомства Иван Баканов.Ранее украинские СМИ писали, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, якобы принимал участие в организации референдума в Донбассе. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ также сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России.Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов побеждает на довыборах в Верховную раду Украины на одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах – Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.
https://ria.ru/20210329/kollaboratsionizme-1603380057.html
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доброполье (город)
ивано-франковская область
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иван баканов, андрей аксенов, доброполье (город), цик украины, верховная рада украины, ивано-франковская область, донецкая область, в мире

На Украине проверят мэра Доброполья на наличие российского гражданства

23:47 30.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова, который, по данным ЦИК, побеждает на довыборах в Верховную раду Украины, заявил глава ведомства Иван Баканов.
Ранее украинские СМИ писали, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, якобы принимал участие в организации референдума в Донбассе. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ также сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России.
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"Аксеновым занимаемся", - сказал Баканов, выступая в Раде во вторник, отвечая на вопрос о том, проверяет ли СБУ наличие российского гражданства у Аксенова.

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов побеждает на довыборах в Верховную раду Украины на одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах – Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.
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