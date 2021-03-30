https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html

На Кубани удвоили господдержку фермеров

На Кубани удвоили господдержку фермеров

Господдержка фермеров Краснодарского края на производство растениеводческой продукции в 2021 году выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, до 170... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:33

2021-03-30T20:33

2021-03-30T20:33

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Господдержка фермеров Краснодарского края на производство растениеводческой продукции в 2021 году выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, до 170 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что субсидии предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса на выращивание картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур."В сравнении с прошлым годом в два раза – до 8 тысяч рублей – выросла базовая ставка на 1 гектар посадочной площади картофеля, в полтора раза – до более чем 16 тысяч рублей – ставка на 1 гектар посевной площади овощных культур открытого грунта", – приводятся слова министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки.Прием документов на предоставление этой меры господдержки откроют в ближайший месяц. В целом на поддержку растениеводства в 2021 году в Краснодарском крае направят 3 миллиарда рублей. Из них 456 миллионов рублей пойдут на субсидирование производства масличных культур – рапса и сои – в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://realty.ria.ru/20210322/kuban-1602358757.html

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краснодарский край, экономика