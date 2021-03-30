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В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
После взрыва газа и обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске госпитализировали пять человек, одному пострадавшему оказали помощь на месте, один... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T01:54
2021-03-30T04:47
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
зеленодольск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости. После взрыва газа и обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске госпитализировали пять человек, одному пострадавшему оказали помощь на месте, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.Ранее МЧС сообщало о семи пострадавших и одном погибшем."Один человек погиб на месте, пятеро пострадавших госпитализированы. Женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одному оказана помощь на месте", — сказал собеседник агентства.По его информации, детей среди пострадавших нет.По информации ведомства, сообщение "о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А" поступило в 20:44 мск. Пожара не было. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже.Следственное управление СК России по Татарстану в качестве основной версии ЧП рассматривает утечку бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура республики контролирует расследование дела.
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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме

01:54 30.03.2021 (обновлено: 04:47 30.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости. После взрыва газа и обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске госпитализировали пять человек, одному пострадавшему оказали помощь на месте, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
Ранее МЧС сообщало о семи пострадавших и одном погибшем.
"Один человек погиб на месте, пятеро пострадавших госпитализированы. Женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одному оказана помощь на месте", — сказал собеседник агентства.
По его информации, детей среди пострадавших нет.
По информации ведомства, сообщение "о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А" поступило в 20:44 мск. Пожара не было. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже.
Следственное управление СК России по Татарстану в качестве основной версии ЧП рассматривает утечку бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура республики контролирует расследование дела.
Поврежденный, в результате взрыва бытового газа, жилой дом в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
01:10
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
Взрыв газа в жилом доме в ЗеленодольскеЗеленодольскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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