https://ria.ru/20210330/gorsluzhby-1603855962.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.04.2021

2021-03-30T21:42

2021-03-30T21:42

2021-04-01T18:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по данным синоптиков, до вечера 31 марта в столице ожидается дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К вечеру завтрашнего дня может выпасть до 18 миллиметров осадков, это половина месячной нормы."Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Сообщается, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"."На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210329/ldina-1603361854.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, петр бирюков, москва