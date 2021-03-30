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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-30T21:42
2021-04-01T18:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по данным синоптиков, до вечера 31 марта в столице ожидается дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К вечеру завтрашнего дня может выпасть до 18 миллиметров осадков, это половина месячной нормы."Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Сообщается, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"."На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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мосводосток, петр бирюков, москва

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

21:42 30.03.2021 (обновлено: 18:46 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщина под дождем в центре Москвы
Женщина под дождем в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по данным синоптиков, до вечера 31 марта в столице ожидается дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К вечеру завтрашнего дня может выпасть до 18 миллиметров осадков, это половина месячной нормы.
"Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сообщается, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".
"На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокПетр БирюковМосква
 
 
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