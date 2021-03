Участница шоу "Голос" объяснила, почему заплакала во время выступления

https://ria.ru/20210330/golos-1603386334.html

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Участница шоу "Голос Дети" София Медведева рассказала, почему заплакала во время своего выступления.Конкурсантка не смогла сдержать эмоций во время исполнения песни "If I ain’t got you" на этапе слепых прослушиваний после того, как к ней в самом начале выступления повернулись все наставники.Она добавила, что выбрала Егора Крида, так как считает, что он самый современный среди менторов.Помимо Егора Крида в роли наставников в нынешнем сезоне "Голос Дети" участвуют Баста и Светлана Лобода.Зрители шоу поддержали Медведеву."Господи, разволновалась то как! Я подумала, что сейчас в обморок упадет. Но дотянула, умничка", — добавила rdf rdff4."Когда наставники не поворачиваются до конца песни может это и к лучшему. А тут сразу трое повернулись и сбили ее", — заключила Gulvira Zhangaskina.

