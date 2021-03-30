https://ria.ru/20210330/golos-1603386334.html
Участница шоу "Голос" объяснила, почему заплакала во время выступления
Участница шоу "Голос" объяснила, почему заплакала во время выступления
Участница шоу "Голос Дети" София Медведева рассказала, почему заплакала во время своего выступления. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T04:40
2021-03-30T04:40
2021-03-30T10:36
новости культуры
шоубиз
егор крид
вокальный конкурс "голос. дети"
шоу "голос"
светлана лобода
баста (василий вакуленко)
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Участница шоу "Голос" объяснила, почему проревела все выступление
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Участница шоу "Голос Дети" София Медведева рассказала, почему заплакала во время своего выступления.Конкурсантка не смогла сдержать эмоций во время исполнения песни "If I ain’t got you" на этапе слепых прослушиваний после того, как к ней в самом начале выступления повернулись все наставники.Она добавила, что выбрала Егора Крида, так как считает, что он самый современный среди менторов.Помимо Егора Крида в роли наставников в нынешнем сезоне "Голос Дети" участвуют Баста и Светлана Лобода.Зрители шоу поддержали Медведеву."Господи, разволновалась то как! Я подумала, что сейчас в обморок упадет. Но дотянула, умничка", — добавила rdf rdff4."Когда наставники не поворачиваются до конца песни может это и к лучшему. А тут сразу трое повернулись и сбили ее", — заключила Gulvira Zhangaskina.
https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, егор крид, вокальный конкурс "голос. дети", шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко)