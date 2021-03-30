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Париж и Иль-де-Франс потеряли 15,5 миллиардов евро доходов от туризма
Париж и Иль-де-Франс потеряли 15,5 миллиардов евро доходов от туризма
Из-за значительного падения числа иностранных туристов на фоне пандемии Париж и регион Иль-де-Франс за прошлый год недосчитались более 15 миллиардов евро,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T06:53
2021-03-30T06:53
2021-03-30T06:54
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ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Из-за значительного падения числа иностранных туристов на фоне пандемии Париж и регион Иль-де-Франс за прошлый год недосчитались более 15 миллиардов евро, сообщает региональный комитет по туризму.В Иль-де-Франсе зафиксировано историческое падение посещаемости. В прошлом году в этот парижский регион приехало на 33 миллиона туристов меньше, чем в 2019 году. В связи с этим местный бюджет лишился 15,5 миллиардов евро.Выручка гостиниц также значительно снизилась: на 60 процентов – у бюджетных отелей и на 85 процентов – у люксовых.Кроме того, в два раза упала посещаемость театров, музеев и галерей.Впервые ограничительные меры из-за COVID-19 были введены во Франции в марте прошлого года. Осенью, на фоне второй волны пандемии коронавируса, власти страны объявили о введении нового карантина на всей территории страны. Он продлился до декабря, а затем сменился комендантским часом. С 20 марта из-за нового роста числа заболевших в ряде французских департаментов ограничения вновь усилены.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, иль-де-франс, франция, париж
ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Из-за значительного падения числа иностранных туристов на фоне пандемии Париж и регион Иль-де-Франс за прошлый год недосчитались более 15 миллиардов евро, сообщает региональный комитет по туризму.
"Частичное закрытие границ и запретительные меры серьезно ограничили мобильность французских и международных путешественников. В 2020 году через аэропорты Иль-де-Франс прошло всего 33,1 миллиона пассажиров, что на 69 процентов меньше, чем в предыдущем году", – рассказали представители комитета.
В Иль-де-Франсе зафиксировано историческое падение посещаемости. В прошлом году в этот парижский регион приехало на 33 миллиона туристов меньше, чем в 2019 году. В связи с этим местный бюджет лишился 15,5 миллиардов евро.
Выручка гостиниц также значительно снизилась: на 60 процентов – у бюджетных отелей и на 85 процентов – у люксовых.
Кроме того, в два раза упала посещаемость театров, музеев и галерей.
Впервые ограничительные меры из-за COVID-19 были введены во Франции в марте прошлого года. Осенью, на фоне второй волны пандемии коронавируса, власти страны объявили о введении нового карантина на всей территории страны. Он продлился до декабря, а затем сменился комендантским часом. С 20 марта из-за нового роста числа заболевших в ряде французских департаментов ограничения вновь усилены.