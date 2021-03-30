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Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов
Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:07
2021-03-30T15:07
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцать первого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Хуснуллин, губернатор Челябинской области Текслер, губернатор Нижегородской области Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Здунов. Главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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россия, владимир путин, общество

Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов

15:07 30.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцать первого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Хуснуллин, губернатор Челябинской области Текслер, губернатор Нижегородской области Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Здунов. Главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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