https://ria.ru/20210330/finansirovanie-1603464544.html
Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов
Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:07
2021-03-30T15:07
2021-03-30T15:07
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603458257_0:124:3089:1862_1920x0_80_0_0_bb1334575ef3d1c885a5236f800de2a1.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцать первого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Хуснуллин, губернатор Челябинской области Текслер, губернатор Нижегородской области Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Здунов. Главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20210329/subsidii-1603328930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603458257_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63b23ccd146ad78780b6a20195fc6237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество