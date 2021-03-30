https://ria.ru/20210330/finansirovanie-1603464544.html

Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов

Путин обсудит с правительством финансирование программ развития регионов

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:07

2021-03-30T15:07

2021-03-30T15:07

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 марта обсудит финансирование программ развития регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцать первого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Хуснуллин, губернатор Челябинской области Текслер, губернатор Нижегородской области Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Здунов. Главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20210329/subsidii-1603328930.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество