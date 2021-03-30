https://ria.ru/20210330/falsifikatsiya-1603469918.html

Захарова рассказала об информационном противостоянии в мире

Захарова рассказала об информационном противостоянии в мире

Международные отношения характеризуются дальнейшим обострением информационного противостояния, когда ряд государств реализует политику в ущерб интересам России, РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:26

2021-03-30T15:26

2021-03-30T15:26

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международные отношения характеризуются дальнейшим обострением информационного противостояния, когда ряд государств реализует политику в ущерб интересам России, но Москва ведёт системную работу, чтобы не допустить этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, некоторым странам для того, чтобы навешивать России ответственность за всё, что они будут говорить, нужна историческая база."Вот она формируется. Принять, что Россия не начинала мировые войны, что она не была агрессором, что она не занималась геноцидом, это значит вынуть из-под западной идеологемы главный кирпич, а именно что Россия исторически не занималась подобными вещами. Соответственно, им в будущем не зачем было бы к этому прибегать", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она отметила, что объектами фальсификации являются отношения Москвы с соседними странами, факты, связанные со становлением российского государства, с участием в международных конфликтах, а особое внимание уделяется пересмотру итогов Второй мировой войны.По ее словам, для противодействия этому необходимо работать на опережение, первыми поднимать самые чувствительные и острые вопросы, настойчиво продвигать объективные оценки. Она добавила, что для этого МИД России и загранучреждения ведут системную работу, включая использование цифровой дипломатии.

https://ria.ru/20210319/medinskiy-1602024383.html

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, в мире