https://ria.ru/20210330/falsifikatsiya-1603469918.html
Захарова рассказала об информационном противостоянии в мире
Захарова рассказала об информационном противостоянии в мире
Международные отношения характеризуются дальнейшим обострением информационного противостояния, когда ряд государств реализует политику в ущерб интересам России, РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:26
2021-03-30T15:26
2021-03-30T15:26
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международные отношения характеризуются дальнейшим обострением информационного противостояния, когда ряд государств реализует политику в ущерб интересам России, но Москва ведёт системную работу, чтобы не допустить этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, некоторым странам для того, чтобы навешивать России ответственность за всё, что они будут говорить, нужна историческая база."Вот она формируется. Принять, что Россия не начинала мировые войны, что она не была агрессором, что она не занималась геноцидом, это значит вынуть из-под западной идеологемы главный кирпич, а именно что Россия исторически не занималась подобными вещами. Соответственно, им в будущем не зачем было бы к этому прибегать", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она отметила, что объектами фальсификации являются отношения Москвы с соседними странами, факты, связанные со становлением российского государства, с участием в международных конфликтах, а особое внимание уделяется пересмотру итогов Второй мировой войны.По ее словам, для противодействия этому необходимо работать на опережение, первыми поднимать самые чувствительные и острые вопросы, настойчиво продвигать объективные оценки. Она добавила, что для этого МИД России и загранучреждения ведут системную работу, включая использование цифровой дипломатии.
https://ria.ru/20210319/medinskiy-1602024383.html
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мария захарова, в мире
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международные отношения характеризуются дальнейшим обострением информационного противостояния, когда ряд государств реализует политику в ущерб интересам России, но Москва ведёт системную работу, чтобы не допустить этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время, как уже отмечалось, международные отношения характеризуются дальнейшим обострением информационного противостояния, вызванного непрекращающимися попытками ряда государств реализовать некую историческую политику в ущерб российским интересам, факты искажаются, искажаются события прошлого. Зачем? Цель очевидна - представить в негативном ключе сегодняшнюю роль России в мире на протяжении многих веков", - сказала Захарова в Совете Федерации.
По ее словам, некоторым странам для того, чтобы навешивать России ответственность за всё, что они будут говорить, нужна историческая база.
"Вот она формируется. Принять, что Россия не начинала мировые войны, что она не была агрессором, что она не занималась геноцидом, это значит вынуть из-под западной идеологемы главный кирпич, а именно что Россия исторически не занималась подобными вещами. Соответственно, им в будущем не зачем было бы к этому прибегать", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что объектами фальсификации являются отношения Москвы с соседними странами, факты, связанные со становлением российского государства, с участием в международных конфликтах, а особое внимание уделяется пересмотру итогов Второй мировой войны.
"К сожалению, хочу быть реалистичной, это не конец. Это мы только в разгаре. Нас ждут по-настоящему страшные в этом смысле времена. И суть и причина этого одна - смена поколений. Они ждали, и единственное, что их останавливает, - наличие свидетелей, которые могли бы встать и сказать, что это неправда", - отметила Захарова.
По ее словам, для противодействия этому необходимо работать на опережение, первыми поднимать самые чувствительные и острые вопросы, настойчиво продвигать объективные оценки. Она добавила, что для этого МИД России и загранучреждения ведут системную работу, включая использование цифровой дипломатии.