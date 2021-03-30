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Круглый стол о правовой ситуации в Европе
Круглый стол о правовой ситуации в Европе
1 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая нормальность". Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?".
2021-03-30T10:49
2021-03-30T10:49
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Задать вопросУчастники:- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ; - главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор ЛУКЬЯНОВ;- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО; - профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО; - директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ. Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА. 2020-2021 гг. ознаменовались беспрецедентными (даже по сравнению с периодами двух мировых войн) ограничениями свобод в Европе - как в странах, относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые политико-правовые традиции. Экспертный институт социальных исследований представляет доклад о современной правовой ситуации и трансформации политических институтов в государствах Европы. Насколько политико-правовые тенденции последнего года станут нормой для Старого света? Могут ли они быть образцом для мира? Насколько оправдан угрозой пандемии отказ от правовых и институциональных принципов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о правовой ситуации в Европе

10:49 30.03.2021
 
Читать ria.ru в
1 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая нормальность". Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор ЛУКЬЯНОВ;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.

Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

2020-2021 гг. ознаменовались беспрецедентными (даже по сравнению с периодами двух мировых войн) ограничениями свобод в Европе - как в странах, относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые политико-правовые традиции. Экспертный институт социальных исследований представляет доклад о современной правовой ситуации и трансформации политических институтов в государствах Европы.
Насколько политико-правовые тенденции последнего года станут нормой для Старого света? Могут ли они быть образцом для мира? Насколько оправдан угрозой пандемии отказ от правовых и институциональных принципов?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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