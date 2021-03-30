Круглый стол о правовой ситуации в Европе
1 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая нормальность". Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?".
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Участники:
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор ЛУКЬЯНОВ;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
2020-2021 гг. ознаменовались беспрецедентными (даже по сравнению с периодами двух мировых войн) ограничениями свобод в Европе - как в странах, относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые политико-правовые традиции. Экспертный институт социальных исследований представляет доклад о современной правовой ситуации и трансформации политических институтов в государствах Европы.
Насколько политико-правовые тенденции последнего года станут нормой для Старого света? Могут ли они быть образцом для мира? Насколько оправдан угрозой пандемии отказ от правовых и институциональных принципов?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор ЛУКЬЯНОВ;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
2020-2021 гг. ознаменовались беспрецедентными (даже по сравнению с периодами двух мировых войн) ограничениями свобод в Европе - как в странах, относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые политико-правовые традиции. Экспертный институт социальных исследований представляет доклад о современной правовой ситуации и трансформации политических институтов в государствах Европы.
Насколько политико-правовые тенденции последнего года станут нормой для Старого света? Могут ли они быть образцом для мира? Насколько оправдан угрозой пандемии отказ от правовых и институциональных принципов?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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