https://ria.ru/20210330/evropa-1603410821.html

Круглый стол о правовой ситуации в Европе

Круглый стол о правовой ситуации в Европе

1 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Новая нормальность". Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?".

2021-03-30T10:49

2021-03-30T10:49

2021-03-30T10:49

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ; - главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор ЛУКЬЯНОВ;- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО; - профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО; - директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ. Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА. 2020-2021 гг. ознаменовались беспрецедентными (даже по сравнению с периодами двух мировых войн) ограничениями свобод в Европе - как в странах, относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые политико-правовые традиции. Экспертный институт социальных исследований представляет доклад о современной правовой ситуации и трансформации политических институтов в государствах Европы. Насколько политико-правовые тенденции последнего года станут нормой для Старого света? Могут ли они быть образцом для мира? Насколько оправдан угрозой пандемии отказ от правовых и институциональных принципов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы