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Глава ГИБДД рассказал, как будет проходить экзамен по новому регламенту
Глава ГИБДД рассказал, как будет проходить экзамен по новому регламенту
Две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля будут снимать процесс сдачи экзамена на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД России Михаил... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:33
2021-03-30T23:37
михаил черников
авто
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля будут снимать процесс сдачи экзамена на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.Министерство внутренних дел РФ утвердило новый регламент экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, он вступит в силу 1 апреля, приказ опубликован на портале правовой информации.В новом регламенте убрали "площадку" - теперь проверку первоначальных навыков управления автомобилем будут проводить в условиях реального дорожного движения. Данное правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для мотоциклов будет проводиться на прежних условиях.Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: теперь они поделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесены в отдельной блок. Основанием для прекращения экзамена станет, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.Помимо этого, в новом регламенте добавлена возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Таковыми могут выступать другие кандидаты в водители, ожидающие очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.Также глава ГИБДД Михаил Черников не исключил, что в будущем теоретическая часть экзамена для получения водительских прав может расшириться за счет новых навыков, которые обязан будет знать кандидат.
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михаил черников, авто, общество

Глава ГИБДД рассказал, как будет проходить экзамен по новому регламенту

22:33 30.03.2021 (обновлено: 23:37 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД
Мужчина во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля будут снимать процесс сдачи экзамена на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

"В первую очередь должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов. Также проводится звукозапись всего процесса приема экзаменов", - сказал Черников в эфире телеканала "Россия 1".

Министерство внутренних дел РФ утвердило новый регламент экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, он вступит в силу 1 апреля, приказ опубликован на портале правовой информации.
В новом регламенте убрали "площадку" - теперь проверку первоначальных навыков управления автомобилем будут проводить в условиях реального дорожного движения. Данное правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для мотоциклов будет проводиться на прежних условиях.
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Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: теперь они поделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесены в отдельной блок. Основанием для прекращения экзамена станет, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.
Помимо этого, в новом регламенте добавлена возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Таковыми могут выступать другие кандидаты в водители, ожидающие очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.
Также глава ГИБДД Михаил Черников не исключил, что в будущем теоретическая часть экзамена для получения водительских прав может расшириться за счет новых навыков, которые обязан будет знать кандидат.

"Сегодня в зависимости от изменения правил дорожного движения, вносятся (изменения - ред.) и в экзаменационные билеты, в вопросы по теоретической части. Есть, конечно, предположения, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части его дальнейшего практического применения. Научный центр безопасности дорожного движения занимается, чтобы сделать это и комфортно для кандидата в водители, и в то же время сделать так, чтобы он умел считывать всю дорожно-знаковую информацию и правильно применять знания ПДД непосредственно уже двигаясь по дорогам общего пользования", - сказал Черников в эфире телеканала "Россия 1".

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