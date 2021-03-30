https://ria.ru/20210330/ekzamen-1603539473.html

Глава ГИБДД рассказал, как будет проходить экзамен по новому регламенту

Глава ГИБДД рассказал, как будет проходить экзамен по новому регламенту

Две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля будут снимать процесс сдачи экзамена на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД России Михаил... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:33

2021-03-30T22:33

2021-03-30T23:37

михаил черников

авто

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля будут снимать процесс сдачи экзамена на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.Министерство внутренних дел РФ утвердило новый регламент экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, он вступит в силу 1 апреля, приказ опубликован на портале правовой информации.В новом регламенте убрали "площадку" - теперь проверку первоначальных навыков управления автомобилем будут проводить в условиях реального дорожного движения. Данное правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для мотоциклов будет проводиться на прежних условиях.Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: теперь они поделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесены в отдельной блок. Основанием для прекращения экзамена станет, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.Помимо этого, в новом регламенте добавлена возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Таковыми могут выступать другие кандидаты в водители, ожидающие очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.Также глава ГИБДД Михаил Черников не исключил, что в будущем теоретическая часть экзамена для получения водительских прав может расшириться за счет новых навыков, которые обязан будет знать кандидат.

https://ria.ru/20201208/prava-1588143135.html

https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

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михаил черников, авто, общество