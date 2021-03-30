https://ria.ru/20210330/dtp-1603389062.html

При столкновении четырех машин в Красноярском крае погибли три человека

При столкновении четырех машин в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения грузовика и трех машин на трассе под Красноярском, есть и пострадавшие, сообщили журналистам в краевом главке... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T06:13

2021-03-30T06:13

2021-03-30T06:33

россия

гумвд

авто

красноярск

дтп

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и трех машин на трассе под Красноярском, есть и пострадавшие, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.В МВД сообщили, что ребенок госпитализирован в городскую больницу №20.В пресс-службе отметили, что подробная информация уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи краевой полиции.

https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html

россия

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2021

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россия, гумвд, авто, красноярск, дтп, происшествия