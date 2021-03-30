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При столкновении четырех машин в Красноярском крае погибли три человека
При столкновении четырех машин в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения грузовика и трех машин на трассе под Красноярском, есть и пострадавшие, сообщили журналистам в краевом главке... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T06:13
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россия
гумвд
авто
красноярск
дтп
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и трех машин на трассе под Красноярском, есть и пострадавшие, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.В МВД сообщили, что ребенок госпитализирован в городскую больницу №20.В пресс-службе отметили, что подробная информация уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи краевой полиции.
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россия, гумвд, авто, красноярск, дтп, происшествия

При столкновении четырех машин в Красноярском крае погибли три человека

06:13 30.03.2021 (обновлено: 06:33 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и трех машин на трассе под Красноярском, есть и пострадавшие, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
"Автомобиль Mercedes (микроавтобус), двигаясь в сторону города Канск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Scania (фура) с последующим столкновением Mercedes с Mazda СХ7, который двигался за Mercedes. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Mercedes, в Mazda СХ7 пострадал пассажир - мальчик одного года", - сообщили в главке.
В МВД сообщили, что ребенок госпитализирован в городскую больницу №20.
В пресс-службе отметили, что подробная информация уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи краевой полиции.
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