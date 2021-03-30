https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html

В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек

В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек

Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:07

2021-03-30T05:07

2021-03-30T05:07

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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области, сообщил журналистам во вторник начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.По данным управления, в результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров из Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 годов рождения."Водитель Nissan скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сказал Страдымов.

https://ria.ru/20210328/avariya-1603182404.html

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россия, угибдд, авто, новосибирск, новосибирская область, дтп, происшествия