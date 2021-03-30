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В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:07
2021-03-30T05:07
россия
угибдд
авто
новосибирск
новосибирская область
дтп
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области, сообщил журналистам во вторник начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.По данным управления, в результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров из Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 годов рождения."Водитель Nissan скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сказал Страдымов.
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россия, угибдд, авто, новосибирск, новосибирская область, дтп, происшествия

В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек

05:07 30.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области, сообщил журналистам во вторник начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
"В 19.20 (15.20 мск) 29 марта на 952-м километре автодороги Р-254 "Иртыш" женщина-водитель 1983 года рождения, управлявшая автомобилем Nissan Tiida, следуя со стороны Новосибирска в направлении Омска, не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем МАN", - говорится в сообщении.
По данным управления, в результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров из Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 годов рождения.
"Водитель Nissan скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сказал Страдымов.
На месте ДТП в Тосно, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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РоссияУГИБДДАвтоНовосибирскНовосибирская областьДТППроисшествия
 
 
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