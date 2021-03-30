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https://ria.ru/20210330/dota-1603264626.html
Зрители из России полюбили аниме-сериал "Dota: Кровь дракона"
Зрители из России полюбили аниме-сериал "Dota: Кровь дракона"
Аниме-сериал Netflix "Dota: Кровь дракона", созданный по мотивам видеоигры Dota 2, стал популярным в России, попав в топ-5 рейтинга стриминговой платформы после РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T06:53
2021-03-30T06:53
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Аниме-сериал Netflix "Dota: Кровь дракона", созданный по мотивам видеоигры Dota 2, стал популярным в России, попав в топ-5 рейтинга стриминговой платформы после премьеры 25 марта, говорится в официальном-твиттер аккаунте Dota 2. Больше всех сериал понравился зрителям из Болгарии и Филиппин. Они оказались на первой и второй позиции. Россия — на третьей. В рейтинг также попали пользователи из Сербии и Украины. Под хешетгом #DotaDragonsBlood зрители из России оставили множество комментариев. "Мурашки каждую серию", "Мульт про Dota 2 очень хорошо зашел. Это родная для меня вселенная, которую хочется больше и больше узнавать", — поделились впечатлениями они. После премьеры проект Netflix положительно оценили и на IMDb — крупнейшей в мире базе данных о кинематографе. На этом ресурсе сериал получил 8,5 баллов из десяти возможных. В "Dota: Кровь дракона" действие разворачивается в вымышленном мире вокруг рыцаря-дракона Дэвиона. Ему предстоит спасти свою вселенную от разрушения. Ради этого он отправляется в опасное путешествие. Во время странствий он встречает мудрого старца Эльдвама и благородную принцессу Мирану, которые готовы помочь ему.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Зрители из России полюбили аниме-сериал "Dota: Кровь дракона"

06:53 30.03.2021
 
© Netflix Animation (2021)Кадр из аниме-сериала Netflix "Dota: Кровь дракона"
Кадр из аниме-сериала Netflix Dota: Кровь дракона - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Netflix Animation (2021)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Аниме-сериал Netflix "Dota: Кровь дракона", созданный по мотивам видеоигры Dota 2, стал популярным в России, попав в топ-5 рейтинга стриминговой платформы после премьеры 25 марта, говорится в официальном-твиттер аккаунте Dota 2.
Больше всех сериал понравился зрителям из Болгарии и Филиппин. Они оказались на первой и второй позиции. Россия — на третьей. В рейтинг также попали пользователи из Сербии и Украины.
Под хешетгом #DotaDragonsBlood зрители из России оставили множество комментариев. "Мурашки каждую серию", "Мульт про Dota 2 очень хорошо зашел. Это родная для меня вселенная, которую хочется больше и больше узнавать", — поделились впечатлениями они.
После премьеры проект Netflix положительно оценили и на IMDb — крупнейшей в мире базе данных о кинематографе. На этом ресурсе сериал получил 8,5 баллов из десяти возможных.
В "Dota: Кровь дракона" действие разворачивается в вымышленном мире вокруг рыцаря-дракона Дэвиона. Ему предстоит спасти свою вселенную от разрушения. Ради этого он отправляется в опасное путешествие. Во время странствий он встречает мудрого старца Эльдвама и благородную принцессу Мирану, которые готовы помочь ему.
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