https://ria.ru/20210330/donbasss-1603443521.html

Песков оценил позицию Киева о невыполнимости Минских соглашений

Песков оценил позицию Киева о невыполнимости Минских соглашений

Минские соглашения и сегодня являются единственной основой для урегулирования в Донбассе, и этот процесс вряд ли стоит усложнять, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:32

2021-03-30T13:32

2021-03-30T13:32

донецкая народная республика

владимир зеленский

дмитрий песков

минск

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украина

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минские соглашения и сегодня являются единственной основой для урегулирования в Донбассе, и этот процесс вряд ли стоит усложнять, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в интервью изданию "Аргументы и факты" Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минского комплекса мер и последующих договоренностей по Донбассу. По словам представителя Кремля, сейчас "с "нормандским форматом" дела обстоят плохо". Песков также назвал опасной позицию Киева о невозможности выполнить Минские соглашения и необходимости принятия новых документов. По его словам, руководство Украины отказывается от диалога с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, но невозможно говорить о планах урегулирования ситуации без учета их мнения.Он отметил, что в данном документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. "Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил", - заявил представитель Кремля.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/ukraina-1603430333.html

донецкая народная республика

минск

украина

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донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, минск, оон, украина, в мире