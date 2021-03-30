https://ria.ru/20210330/donbass-1603536870.html

В ЛНР рассказали, от чего зависит прогресс в урегулировании в Донбассе

В ЛНР рассказали, от чего зависит прогресс в урегулировании в Донбассе

Продвижение в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе зависит исключительно от политической воли Киева, заявила пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:45

2021-03-30T21:45

2021-03-30T21:45

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

в мире

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Продвижение в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе зависит исключительно от политической воли Киева, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу. На среду запланировано заседание контактной группы. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности представители республики планировали получить оценку обстрелов со стороны украинских силовиков школы и жилых домов подконтрольного ЛНР поселка Золотое-5."Подгруппа по безопасности завершила работу. Заседание началось с обсуждения фактов нарастания напряженности на линии соприкосновения… Серьезное обострение наблюдается в районе Золотого-5. Только за один день вследствие нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины получили повреждения четыре домостроения и школа", - говорится в заявлении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.Она уточнила, что вместо применения мер по усилению режима прекращения огня Киев подменил их содержание в заявлении министерства обороны Украины. По словам Ковшарь, ситуацию усугубляет отказ Киева от принятия в новой редакции мер по усилению режима прекращения огня с уточненным координационным механизмом.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что 25 марта ВС Украины два раза нарушили режим тишины, обстреляв подконтрольный республике поселок Золотое-5, в результате чего были повреждены жилые дома и остекление школы. На следующий день во время фиксации последствий обстрела представителями ЛНР в СЦКК украинские силовики вновь открыли огонь по поселку.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603488984.html

https://ria.ru/20210330/donbass-1603459783.html

https://ria.ru/20210330/peregovory-1603423027.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, в мире