В ЛНР рассказали, от чего зависит прогресс в урегулировании в Донбассе
© РИА Новости / Маша Росс / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Продвижение в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе зависит исключительно от политической воли Киева, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу. На среду запланировано заседание контактной группы. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности представители республики планировали получить оценку обстрелов со стороны украинских силовиков школы и жилых домов подконтрольного ЛНР поселка Золотое-5.
"Подгруппа по безопасности завершила работу. Заседание началось с обсуждения фактов нарастания напряженности на линии соприкосновения… Серьезное обострение наблюдается в районе Золотого-5. Только за один день вследствие нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины получили повреждения четыре домостроения и школа", - говорится в заявлении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.
Она уточнила, что вместо применения мер по усилению режима прекращения огня Киев подменил их содержание в заявлении министерства обороны Украины. По словам Ковшарь, ситуацию усугубляет отказ Киева от принятия в новой редакции мер по усилению режима прекращения огня с уточненным координационным механизмом.
"Наши предложения, которые могут помочь снять напряженность на линии соприкосновения и продвинуться в установлении мира, лежат на столе переговоров, и мы готовы по ним работать. Возможность реального продвижения по пути мирного урегулирования зависит исключительно от политической воли киевских властей", - говорится в сообщении делегации ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что 25 марта ВС Украины два раза нарушили режим тишины, обстреляв подконтрольный республике поселок Золотое-5, в результате чего были повреждены жилые дома и остекление школы. На следующий день во время фиксации последствий обстрела представителями ЛНР в СЦКК украинские силовики вновь открыли огонь по поселку.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.