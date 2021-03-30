Рада потребовала от России "соблюдать режим прекращения огня" в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.
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Ранее украинские силовики заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.
"Верховная рада Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести с Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно-признанными границами", - говорится в заявлении Рады. Соответствующее постановление на заседании во вторник поддержали 308 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Депутаты также призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить "агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта". В Раде также призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.