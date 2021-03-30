Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/donbass-1603451455.html
Рада потребовала от России "соблюдать режим прекращения огня" в Донбассе
Рада потребовала от России "соблюдать режим прекращения огня" в Донбассе
Парламент Украины принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:07
2021-03-30T14:07
алексей арестович
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
сергей лавров
владимир зеленский
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg
КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Парламент Украины принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня" на востоке страны, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.Ранее украинские силовики заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.Депутаты также призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить "агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта". В Раде также призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_369:386:2585:2048_1920x0_80_0_0_336f47ac149842fcd390f48d2bdeda5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сергей лавров, владимир зеленский, оон, украина, в мире

Рада потребовала от России "соблюдать режим прекращения огня" в Донбассе

14:07 30.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Парламент Украины принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня" на востоке страны, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
Ранее украинские силовики заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.

"Верховная рада Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести с Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно-признанными границами", - говорится в заявлении Рады. Соответствующее постановление на заседании во вторник поддержали 308 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Депутаты также призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить "агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта". В Раде также призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Алексей АрестовичРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния