https://ria.ru/20210330/donbass-1603451455.html

Рада потребовала от России "соблюдать режим прекращения огня" в Донбассе

Рада потребовала от России "соблюдать режим прекращения огня" в Донбассе

Парламент Украины принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:07

2021-03-30T14:07

2021-03-30T14:07

алексей арестович

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

сергей лавров

владимир зеленский

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg

КИЕВ, 30 мар - РИА Новости. Парламент Украины принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня" на востоке страны, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.Ранее украинские силовики заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.Депутаты также призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить "агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта". В Раде также призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сергей лавров, владимир зеленский, оон, украина, в мире