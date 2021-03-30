В Кремле оценили возможность решить вопрос Донбасса без Киева
13:43 30.03.2021 (обновлено: 23:05 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Никто не решит вопрос Донбасса без Киева, но нельзя запретить лидерам трех стран — России, Германии и Франции — обменяться мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он проинформировал, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины можно только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия), и так озвучил позицию Киева: "Ничего об Украине без Украины".
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"Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но, с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, получится ли без участия Украины на конференции решить вопрос об обострившейся ситуации в Донбассе.
Ранее в пресс-центре штаба "Операции объединенных сил" заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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