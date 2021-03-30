https://ria.ru/20210330/donbass-1603446056.html

В Кремле оценили возможность решить вопрос Донбасса без Киева

В Кремле оценили возможность решить вопрос Донбасса без Киева

Никто не решит вопрос Донбасса без Киева, но нельзя запретить лидерам трех стран — России, Германии и Франции — обменяться мнениями, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:43

2021-03-30T13:43

2021-03-30T23:05

эммануэль макрон

мид украины

владимир зеленский

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

донецкая область

франция

украина

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Никто не решит вопрос Донбасса без Киева, но нельзя запретить лидерам трех стран — России, Германии и Франции — обменяться мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее он проинформировал, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины можно только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия), и так озвучил позицию Киева: "Ничего об Украине без Украины".Ранее в пресс-центре штаба "Операции объединенных сил" заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210329/donbass-1603376630.html

https://ria.ru/20210328/donbass-1603203001.html

донецкая область

франция

украина

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эммануэль макрон, мид украины, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, донецкая область, франция, украина, в мире