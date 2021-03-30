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Нижегородская область
https://ria.ru/20210330/diagnostika-1603508167.html
Нижегородская область направит 147 млн рублей на диагностику инфекций
Нижегородская область направит 147 млн рублей на диагностику инфекций
Более 147 миллионов рублей будет направлено на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных болезней в Нижегородской области в 2021 году, заявил глава... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:08
2021-03-30T18:08
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Более 147 миллионов рублей будет направлено на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных болезней в Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Средства будут направлены на закупку оборудования.По словам главы региона, с начала пандемии в Нижегородской области было зафиксировано несколько пиков заболеваемости, в общей сложности под пациентов с COVID-19 было развернуто почти 8 тысяч коек."Выздоровевших в регионе уже более 100 тысяч человек, и цифра эта продолжает увеличиваться, в то время как число заболевших идет на спад. Это стало возможным благодаря самоотверженной работе тех, кто трудится в медицинской системе региона. Отдельное спасибо нижегородским специалистам Роспотребнадзора", - сказал Никитин.Губернатор подчеркнул, что сейчас продолжают реализовываться текущие проекты в сфере здравоохранения. "Это и цифровизация системы, и продолжение работы по обновлению инфраструктуры и материально-технической базы наших медицинских учреждений. Только в 2021 году финансирование программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" составит почти 3 миллиарда рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы объемы финансирования отрасли увеличивались", - отметил Никитин.Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов добавил, что в 2020 году инфекционная служба Нижегородской области получила мощный импульс развития - построен новый корпус инфекционной больницы №23. "В планах федерального Минздрава - дальнейшее усиление этой важнейшей службы по всей стране. В нашем регионе уже в 2021 году будут актуализированы схемы маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, с выстраиванием чёткой этапности получения медицинской помощи по этому профилю", - сказал Мелик-Гусейнов.
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глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область

Нижегородская область направит 147 млн рублей на диагностику инфекций

18:08 30.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Более 147 миллионов рублей будет направлено на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных болезней в Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Средства будут направлены на закупку оборудования.
"Пандемия показала, что нужно быть готовыми к любым вызовам, в частности, развивать и совершенствовать инфекционную службу", - цитирует пресс-служба правительства региона Никитина на совещании, посвященном итогам деятельности системы здравоохранения в 2020 году и перспективам развития.
По словам главы региона, с начала пандемии в Нижегородской области было зафиксировано несколько пиков заболеваемости, в общей сложности под пациентов с COVID-19 было развернуто почти 8 тысяч коек.
"Выздоровевших в регионе уже более 100 тысяч человек, и цифра эта продолжает увеличиваться, в то время как число заболевших идет на спад. Это стало возможным благодаря самоотверженной работе тех, кто трудится в медицинской системе региона. Отдельное спасибо нижегородским специалистам Роспотребнадзора", - сказал Никитин.
Губернатор подчеркнул, что сейчас продолжают реализовываться текущие проекты в сфере здравоохранения. "Это и цифровизация системы, и продолжение работы по обновлению инфраструктуры и материально-технической базы наших медицинских учреждений. Только в 2021 году финансирование программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" составит почти 3 миллиарда рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы объемы финансирования отрасли увеличивались", - отметил Никитин.
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов добавил, что в 2020 году инфекционная служба Нижегородской области получила мощный импульс развития - построен новый корпус инфекционной больницы №23. "В планах федерального Минздрава - дальнейшее усиление этой важнейшей службы по всей стране. В нашем регионе уже в 2021 году будут актуализированы схемы маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, с выстраиванием чёткой этапности получения медицинской помощи по этому профилю", - сказал Мелик-Гусейнов.
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22 марта, 22:17Нижегородская область
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