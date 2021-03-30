https://ria.ru/20210330/den-zdorovya-1603490599.html

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню здоровья

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню здоровья

7 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

2021-03-30T17:03

2021-03-30T17:03

2021-03-30T18:39

анонсы

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Задать вопросУчастники: - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ; - представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита ВУЙНОВИЧ; - директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА; - председатель ВОД "Волонтеры-медики", исполнительный директор Российского Красного Креста Павел САВЧУК;- заместитель генерального директора портала Учи.ру Сергей ВЕРЕМЕНКО; - начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена ЖИДКОВА. Всемирный день здоровья украсит акция "Будь здоров", в рамках которой в регионах пройдут фестивали, зарядки, флешмобы. Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются благодаря социально значимым национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография". У россиян появился еще один праздник, который можно посвятить себе: открыть велосипедный сезон, пройти профилактический медицинский осмотр, отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться - сделать нечто полезное, что поможет стать сторонником здорового образа жизни. Еще приятнее отмечать праздник в кругу семьи и подавать правильный пример своим детям.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы