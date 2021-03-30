Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню здоровья
17:03 30.03.2021 (обновлено: 18:39 30.03.2021)
7 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- председатель ВОД "Волонтеры-медики", исполнительный директор Российского Красного Креста Павел САВЧУК;
- заместитель генерального директора портала Учи.ру Сергей ВЕРЕМЕНКО;
- начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена ЖИДКОВА.
Всемирный день здоровья украсит акция "Будь здоров", в рамках которой в регионах пройдут фестивали, зарядки, флешмобы. Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются благодаря социально значимым национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография". У россиян появился еще один праздник, который можно посвятить себе: открыть велосипедный сезон, пройти профилактический медицинский осмотр, отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться - сделать нечто полезное, что поможет стать сторонником здорового образа жизни. Еще приятнее отмечать праздник в кругу семьи и подавать правильный пример своим детям.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- председатель ВОД "Волонтеры-медики", исполнительный директор Российского Красного Креста Павел САВЧУК;
- заместитель генерального директора портала Учи.ру Сергей ВЕРЕМЕНКО;
- начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена ЖИДКОВА.
Всемирный день здоровья украсит акция "Будь здоров", в рамках которой в регионах пройдут фестивали, зарядки, флешмобы. Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются благодаря социально значимым национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография". У россиян появился еще один праздник, который можно посвятить себе: открыть велосипедный сезон, пройти профилактический медицинский осмотр, отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться - сделать нечто полезное, что поможет стать сторонником здорового образа жизни. Еще приятнее отмечать праздник в кругу семьи и подавать правильный пример своим детям.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru