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Наука
https://ria.ru/20210330/chudesa-1603466043.html
Ученые объяснили "водные чудеса" средневековых святых
Ученые объяснили "водные чудеса" средневековых святых
Результаты нового междисциплинарного исследования, в котором, помимо историков, участвовали геохимики, геологи и специалисты по климату, позволили объяснить... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:19
2021-03-30T15:28
наука
святые
земля - риа наука
италия
история
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Результаты нового междисциплинарного исследования, в котором, помимо историков, участвовали геохимики, геологи и специалисты по климату, позволили объяснить исключительное обилие дождей в северной и центральной Италии в VI веке нашей эры природными причинами, а не чудесным вмешательством святых, как об этом пишут хроники. Статья опубликована в журнале Climatic Change.Исторические источники VI века Апеннинского полуострова, особенно "Диалоги о чудесах итальянских отцов", приписываемые папе Григорию Великому, содержат множество описаний так называемых "водных чудес", в которых святые вызывают или останавливают сильные дожди, штормы и наводнения. В более ранней или более поздней итальянской агиографической литературе, а также в трудах Григория Турского, современника Григория Великого, но описывающего события на территории современной Франции, рассказы о "водных чудесах" практически отсутствуют. В "Диалогах" же на них приходится почти 20 процентов всех эпизодов.Ученые из Пизанского и Варшавского университетов вместе с коллегами из других стран предположили, что причиной такого акцента на гидроклиматических событиях в жизнеописаниях святых стали локальные климатические изменения в центральной и северной Италии в VI веке, проявившиеся в увеличении количества осадков и наводнений.Для подтверждения своей гипотезы авторы исследовали сталагмит из пещеры Ренелла в северной Тоскане. С помощью уран-ториевого метода ученые датировали отложенные на протяжении многих веков слои минералов, образующие кольца роста сталагмита, а измерение соотношения изотопов кислорода в этих слоях позволило исследователям определить границы влажных и сухих периодов в регионе.Результаты анализа показали, что VI век нашей эры в северной и центральной Италии отличался исключительным уровнем влажности. Вероятной причиной этого, по мнению ученых, стала длительная отрицательная фаза Североатлантического колебания — атмосферного режима, при котором западные ветры приносят влажный воздух из Северной Атлантики в Европу.Поскольку воздух над Атлантикой имеет более высокую концентрацию легких изотопов кислорода, чем атмосфера над средней и северной Италией, свидетельство его приноса сохранилось в виде характерного изотопного следа в слоях сталагмита из пещеры Ренелла."В этом исследовании геохимики, геологи и специалисты по климату доказали климатическое изменение, на которое письменные источники только намекали. В шестом веке по крайней мере часть Италии действительно стала страной проливных дождей и наводнений", — приводятся в пресс-релизе немецкого Института истории человечества Макса Планка слова первого автора статьи Джованни Дзанкетта (Giovanni Zanchetta), профессора геологии Пизанского университета."Литературные источники, в частности рассказы о святых, не следует воспринимать как прямые записи прошлых событий, — продолжает еще один участник исследования Роберт Вишниевски (Robert Wiśniewski), специалист по агиографии из Варшавского университета. — Однако они отражают мировоззрение церковных писателей и основу их интерпретации необычных погодных явлений".По мнению авторов, описания необычных гидрологических событий в трудах VI века в Италии указывают на важную роль климатических факторов в социально-культурных изменениях, давно признанных историками — принятие епископами местного руководства в конце VI века и расцвет культа святых в сочетании с верой в их власть над болезнями, людьми и природой в целом. Ученые отмечают, что междисциплинарный подход, основанный как на природных, так и на исторических данных, позволяет избежать упрощенных и часто катастрофических интерпретаций событий и лучше понять реальный опыт людей в прошлом.
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святые, земля - риа наука, италия, история

Ученые объяснили "водные чудеса" средневековых святых

15:19 30.03.2021 (обновлено: 15:28 30.03.2021)
 
© Public domain"Святой Фредиан изменяет течение реки Серкио". Филиппо Липпи (1406-1469)
Святой Фредиан изменяет течение реки Серкио. Филиппо Липпи (1406-1469) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Public domain
"Святой Фредиан изменяет течение реки Серкио". Филиппо Липпи (1406-1469)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Результаты нового междисциплинарного исследования, в котором, помимо историков, участвовали геохимики, геологи и специалисты по климату, позволили объяснить исключительное обилие дождей в северной и центральной Италии в VI веке нашей эры природными причинами, а не чудесным вмешательством святых, как об этом пишут хроники. Статья опубликована в журнале Climatic Change.
Исторические источники VI века Апеннинского полуострова, особенно "Диалоги о чудесах итальянских отцов", приписываемые папе Григорию Великому, содержат множество описаний так называемых "водных чудес", в которых святые вызывают или останавливают сильные дожди, штормы и наводнения.
В более ранней или более поздней итальянской агиографической литературе, а также в трудах Григория Турского, современника Григория Великого, но описывающего события на территории современной Франции, рассказы о "водных чудесах" практически отсутствуют. В "Диалогах" же на них приходится почти 20 процентов всех эпизодов.
Ученые из Пизанского и Варшавского университетов вместе с коллегами из других стран предположили, что причиной такого акцента на гидроклиматических событиях в жизнеописаниях святых стали локальные климатические изменения в центральной и северной Италии в VI веке, проявившиеся в увеличении количества осадков и наводнений.
Для подтверждения своей гипотезы авторы исследовали сталагмит из пещеры Ренелла в северной Тоскане. С помощью уран-ториевого метода ученые датировали отложенные на протяжении многих веков слои минералов, образующие кольца роста сталагмита, а измерение соотношения изотопов кислорода в этих слоях позволило исследователям определить границы влажных и сухих периодов в регионе.
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Результаты анализа показали, что VI век нашей эры в северной и центральной Италии отличался исключительным уровнем влажности. Вероятной причиной этого, по мнению ученых, стала длительная отрицательная фаза Североатлантического колебания — атмосферного режима, при котором западные ветры приносят влажный воздух из Северной Атлантики в Европу.
Поскольку воздух над Атлантикой имеет более высокую концентрацию легких изотопов кислорода, чем атмосфера над средней и северной Италией, свидетельство его приноса сохранилось в виде характерного изотопного следа в слоях сталагмита из пещеры Ренелла.
"В этом исследовании геохимики, геологи и специалисты по климату доказали климатическое изменение, на которое письменные источники только намекали. В шестом веке по крайней мере часть Италии действительно стала страной проливных дождей и наводнений", — приводятся в пресс-релизе немецкого Института истории человечества Макса Планка слова первого автора статьи Джованни Дзанкетта (Giovanni Zanchetta), профессора геологии Пизанского университета.
"Литературные источники, в частности рассказы о святых, не следует воспринимать как прямые записи прошлых событий, — продолжает еще один участник исследования Роберт Вишниевски (Robert Wiśniewski), специалист по агиографии из Варшавского университета. — Однако они отражают мировоззрение церковных писателей и основу их интерпретации необычных погодных явлений".
По мнению авторов, описания необычных гидрологических событий в трудах VI века в Италии указывают на важную роль климатических факторов в социально-культурных изменениях, давно признанных историками — принятие епископами местного руководства в конце VI века и расцвет культа святых в сочетании с верой в их власть над болезнями, людьми и природой в целом.
Ученые отмечают, что междисциплинарный подход, основанный как на природных, так и на исторических данных, позволяет избежать упрощенных и часто катастрофических интерпретаций событий и лучше понять реальный опыт людей в прошлом.
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