https://ria.ru/20210330/chelyabinsk-1603398414.html

В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе

В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе

Водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в понедельник вечером и скрылся, но был разыскан, выяснилось, РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T09:09

2021-03-30T09:09

2021-03-30T09:09

россия

угибдд

авто

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в понедельник вечером и скрылся, но был разыскан, выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД России по Челябинску.По данным пресс-службы, ДТП произошло 29 марта вечером на улице 60-летия Октября, напротив дома №24.Водителем оказался мужчина 1983 года рождения, который находился в состоянии опьянении, уточняется в сообщении.Материал по факту ДТП оформлен сотрудниками госавтоинспекции и передан в следственный отдел, поясняет пресс-служба. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210328/avariya-1603182404.html

россия

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, авто, челябинск, происшествия