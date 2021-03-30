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В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе
В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе
Водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в понедельник вечером и скрылся, но был разыскан, выяснилось, РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:09
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россия
угибдд
авто
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в понедельник вечером и скрылся, но был разыскан, выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД России по Челябинску.По данным пресс-службы, ДТП произошло 29 марта вечером на улице 60-летия Октября, напротив дома №24.Водителем оказался мужчина 1983 года рождения, который находился в состоянии опьянении, уточняется в сообщении.Материал по факту ДТП оформлен сотрудниками госавтоинспекции и передан в следственный отдел, поясняет пресс-служба. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, добавляется в сообщении.
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россия, угибдд, авто, челябинск, происшествия

В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе

09:09 30.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗнак пешеходного перехода, ограниченного лентой
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в понедельник вечером и скрылся, но был разыскан, выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД России по Челябинску.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 29 марта вечером на улице 60-летия Октября, напротив дома №24.
"Водитель, управляя автомобилем Nissan Terrano, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель с места ДТП скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход - женщина 1966 года рождения - скончалась на месте происшествия. Впоследствии водитель был разыскан", - говорится в сообщении.
Водителем оказался мужчина 1983 года рождения, который находился в состоянии опьянении, уточняется в сообщении.
Материал по факту ДТП оформлен сотрудниками госавтоинспекции и передан в следственный отдел, поясняет пресс-служба. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, добавляется в сообщении.
На месте ДТП в Тосно, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
 
РоссияУГИБДДАвтоЧелябинскПроисшествия
 
 
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