В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в понедельник вечером и скрылся, но был разыскан, выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД России по Челябинску.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 29 марта вечером на улице 60-летия Октября, напротив дома №24.
"Водитель, управляя автомобилем Nissan Terrano, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель с места ДТП скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход - женщина 1966 года рождения - скончалась на месте происшествия. Впоследствии водитель был разыскан", - говорится в сообщении.
Водителем оказался мужчина 1983 года рождения, который находился в состоянии опьянении, уточняется в сообщении.
Материал по факту ДТП оформлен сотрудниками госавтоинспекции и передан в следственный отдел, поясняет пресс-служба. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, добавляется в сообщении.