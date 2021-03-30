https://ria.ru/20210330/byudzhet-1603416496.html

Вологодские муниципалитеты получат деньги на проект "Народный тренер"

Вологодские муниципалитеты получат деньги на проект "Народный тренер"

Муниципалитеты Вологодской области получат из областного бюджета по 10,5 миллионов рублей на реализацию регионального проекта "Народный тренер", сообщил на... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:18

2021-03-30T11:18

2021-03-30T11:18

вологодская область

культура

общество

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ВОЛОГДА, 30 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Вологодской области получат из областного бюджета по 10,5 миллионов рублей на реализацию регионального проекта "Народный тренер", сообщил на оперативном совещании в правительстве области первый заместитель губернатора Антон Кольцов.Проект стартовал в 2020 году с областной столицы, где на объектах спортивной школы олимпийского резерва "Витязь" организовали бесплатные занятия с профессиональными тренерами для детей и пенсионеров. Теперь этот опыт решили распространить в районах области – первые занятия по проекту начнутся уже в апреле. В правительстве области рассчитывают, что бесплатные занятия физкультурой для новичков позволят привлечь около 3,6 тысяч человек только в этом году."По сравнению с 2012 годом количество спортивных объектов в нашем регионе увеличилось на 496 единиц. Постепенно начало расти число вологжан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. И мы не только обеспечили земляков возможностью заниматься спортом рядом с домом, но и предоставили им спортивного организатора", - сказал Кольцов.Он напомнил, что в принятой ранее стратегии развития спорта в регионе показатель вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом к 2030 году должен достичь 70%. В 2020 году он достиг уровня в 40%.

https://ria.ru/20210326/shkola-1603031973.html

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культура, общество