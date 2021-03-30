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Врач рассказала, в каком случае боль в животе опасна

Врач рассказала, в каком случае боль в животе опасна

В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях, рассказала терапевт Арина Жигалина в интервью Пятому каналу. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:08

2021-03-30T21:08

2021-03-30T21:24

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях, рассказала терапевт Арина Жигалина в интервью Пятому каналу.Так, если вкупе с сильным дискомфортом повышается температура, идет кровь или наблюдается снижение веса, требуется срочно обратиться к врачу, отметила специалист.По словам Жигалиной, боли в животе могут вызывать проблемы с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. Врач порекомендовала анализировать рацион, так как именно употребляемые продукты могут нередко стать причиной недомогания."Нужно вспомнить, какие продукты вы принимали, потому что очень часто боль в животе может быть вызвана именно повышенным газообразованием. При этом боль может быть достаточно интенсивная", — отметила терапевт.

https://ria.ru/20210313/zheludok-1601083956.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество