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Врач рассказала, в каком случае боль в животе опасна
Врач рассказала, в каком случае боль в животе опасна
В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях, рассказала терапевт Арина Жигалина в интервью Пятому каналу. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T21:08
2021-03-30T21:08
2021-03-30T21:24
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях, рассказала терапевт Арина Жигалина в интервью Пятому каналу.Так, если вкупе с сильным дискомфортом повышается температура, идет кровь или наблюдается снижение веса, требуется срочно обратиться к врачу, отметила специалист.По словам Жигалиной, боли в животе могут вызывать проблемы с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. Врач порекомендовала анализировать рацион, так как именно употребляемые продукты могут нередко стать причиной недомогания."Нужно вспомнить, какие продукты вы принимали, потому что очень часто боль в животе может быть вызвана именно повышенным газообразованием. При этом боль может быть достаточно интенсивная", — отметила терапевт.
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
В определенных случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях, рассказала терапевт Арина Жигалина в интервью Пятому каналу
.
Так, если вкупе с сильным дискомфортом повышается температура, идет кровь или наблюдается снижение веса, требуется срочно обратиться к врачу, отметила специалист.
По словам Жигалиной, боли в животе могут вызывать проблемы с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. Врач порекомендовала анализировать рацион, так как именно употребляемые продукты могут нередко стать причиной недомогания.
"Нужно вспомнить, какие продукты вы принимали, потому что очень часто боль в животе может быть вызвана именно повышенным газообразованием. При этом боль может быть достаточно интенсивная", — отметила терапевт.