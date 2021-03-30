https://ria.ru/20210330/bestaktnye-1603430881.html
Названы российские города с самыми бестактными жителями
Названы российские города с самыми бестактными жителями
Опрос показал, в каких российских городах проживают самые бестактные люди. Соответствующее исследование опубликовало агентства Zoom Market. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:30
2021-03-30T12:30
2021-03-30T12:30
москва
иваново
сочи
владивосток
ростов-на-дону
воронеж
белгород
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Опрос показал, в каких российских городах проживают самые бестактные люди. Соответствующее исследование опубликовало агентства Zoom Market.Так, жители двадцати одного российского города в возрасте старше 18 лет ответили на три вопроса, а именно, вмешиваются ли они в чужие разговоры, любят ли давать советы и всегда ли до конца дослушивают собеседника разговора.Согласно полученным данным, на первом месте оказался Ростов-на-Дону, на втором и третьем — Воронеж и Сочи. Сразу за ними следуют Иваново и Белгород.Москва, по результатам исследования заняла 20 место, на последнем расположился Владивосток.В агентстве уточнили, что 86% жителей страны любят давать советы даже незнакомым людям, 23% респондентов заявили, что могут вмешаться в чужой разговор, а 67% опрошенных стараются дослушать собеседника до конца.Ранее агентство Zoom Market назвало Липецк, Ростов-на-Дону и Воронеж самым ленивыми городами России.
https://ria.ru/20210316/goroda-1601456446.html
https://ria.ru/20210224/goroda-1598723519.html
москва
иваново
сочи
владивосток
ростов-на-дону
воронеж
белгород
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москва, иваново, сочи, владивосток, ростов-на-дону, воронеж, белгород, общество