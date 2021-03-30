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Новикомбанк за 2020 год получил 10,9 млрд рублей чистой прибыли
Новикомбанк за 2020 год получил 10,9 млрд рублей чистой прибыли
Чистая прибыль Новикомбанка за 2020 год составила по российским стандартам учета (РСБУ) 10,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:41
2021-03-30T17:41
новикомбанк
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка за 2020 год составила по российским стандартам учета (РСБУ) 10,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Активы банка по итогам года выросли на 18%, достигнув на 1 января 2021 года 558,7 миллиарда рублей. Опережающими темпами рос кредитный портфель банка – объем предоставленных клиентам ссуд (в том числе МБК) увеличился на 22% и составил 456,7 миллиарда рублей. Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий, участвующих в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития под эгидой контролирующего акционера – Госкорпорации Ростех. Позитивную динамику демонстрирует ресурсная база Новикомбанка. Объем средств, привлеченных банком в ходе обслуживания клиентов на конкурентных условиях, увеличился на 18,1%. Эффективная деятельность банка обеспечивает устойчивое повышение собственных средств, которые по итогам 2020 года выросли на 21,5% до 47,7 млрд рублей. Показатель рентабельности капитала в течение отчетного периода находился на высоком уровне 25%. Широкая продуктовая линейка, включающая все сложные современные финансовые продукты от факторинга до синдицированного кредитования, бридж-кредитов и долгосрочных инструментов финансирования с грамотным использованием мер государственной поддержки, позволила Новикомбанку организовать работу с каждым клиентом с учетом его потребностей и ожиданий. В прошедшем году продолжилось расширение региональной сети, количество офисов банка увеличилось до 28. "В 2020 году Новикомбанк принял стратегически верное решение сохранить темпы кредитования. Технологичные цифровые сервисы банка позволили обеспечить бесперебойное предоставление нашим клиентам полного спектра услуг, что способствовало расширению масштабов бизнеса. Банк поддерживал предприятия реального сектора экономики, участвовал в финансировании направленных на достижение технологической независимости проектов, предоставлял средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Безусловным приоритетом в 2020 году была работа по росту эффективности, и оценка международных экспертов демонстрирует, что поставленная цель успешно достигнута. Это важно, так как позволяет банку предлагать своим партнерам оптимальные решения, обеспечивать бесперебойное финансирование текущей деятельности и капитальных вложений. В этом году мы продолжим совершенствовать бизнес-процессы, внедрять передовые практики организации банковской деятельности", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
https://ria.ru/20210316/kredit-1601471281.html
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новикомбанк, экономика

Новикомбанк за 2020 год получил 10,9 млрд рублей чистой прибыли

17:41 30.03.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка за 2020 год составила по российским стандартам учета (РСБУ) 10,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Активы банка по итогам года выросли на 18%, достигнув на 1 января 2021 года 558,7 миллиарда рублей. Опережающими темпами рос кредитный портфель банка – объем предоставленных клиентам ссуд (в том числе МБК) увеличился на 22% и составил 456,7 миллиарда рублей.
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Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий, участвующих в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития под эгидой контролирующего акционера – Госкорпорации Ростех.
Позитивную динамику демонстрирует ресурсная база Новикомбанка. Объем средств, привлеченных банком в ходе обслуживания клиентов на конкурентных условиях, увеличился на 18,1%. Эффективная деятельность банка обеспечивает устойчивое повышение собственных средств, которые по итогам 2020 года выросли на 21,5% до 47,7 млрд рублей. Показатель рентабельности капитала в течение отчетного периода находился на высоком уровне 25%.
Широкая продуктовая линейка, включающая все сложные современные финансовые продукты от факторинга до синдицированного кредитования, бридж-кредитов и долгосрочных инструментов финансирования с грамотным использованием мер государственной поддержки, позволила Новикомбанку организовать работу с каждым клиентом с учетом его потребностей и ожиданий.
В прошедшем году продолжилось расширение региональной сети, количество офисов банка увеличилось до 28.
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"В 2020 году Новикомбанк принял стратегически верное решение сохранить темпы кредитования. Технологичные цифровые сервисы банка позволили обеспечить бесперебойное предоставление нашим клиентам полного спектра услуг, что способствовало расширению масштабов бизнеса. Банк поддерживал предприятия реального сектора экономики, участвовал в финансировании направленных на достижение технологической независимости проектов, предоставлял средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Безусловным приоритетом в 2020 году была работа по росту эффективности, и оценка международных экспертов демонстрирует, что поставленная цель успешно достигнута. Это важно, так как позволяет банку предлагать своим партнерам оптимальные решения, обеспечивать бесперебойное финансирование текущей деятельности и капитальных вложений. В этом году мы продолжим совершенствовать бизнес-процессы, внедрять передовые практики организации банковской деятельности", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
 
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