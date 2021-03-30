https://ria.ru/20210330/avtomobili-1603410308.html

"Ъ": в России подскочили цены на популярные автомобили

"Ъ": в России подскочили цены на популярные автомобили

За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проведенный ею опрос... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:52

2021-03-30T10:52

2021-03-30T12:50

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fresh auto

россия

владимир попов

авто

bmw ag

рольф

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проведенный ею опрос дилеров.При этом некоторые марки поменяли расценки уже дважды. Как пояснил представитель "Авилона" Андрей Каменский, индексация цен на новые машины была ожидаемой и плавной. По словам Владимира Мирошникова из "Рольфа", производители в начале года всегда пересматривают стоимость автомобилей, но в этом году масштабы изменений больше из-за курса рубля.Газета подчеркнула, что цены на люксовые автомобили, например Ferrari, Maserati и Aston Martin, не поменялись. А Mercedes, как уточняется, подорожал из-за инфляции и изменения курса евро. Стоимость автомобилей Audi увеличилась в среднем на семь процентов, Jeep — в районе шести-семи процентов, Infiniti — на два-три процента. Автомобили Lada выросли в цене на два процента сначала в январе, а потом и в марте. Как пояснил "АвтоВАЗ", это произошло после коррекции со стороны основных конкурентов. Nissan за два месяца подорожали в цене в районе 0,9-3,3 процента, а в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4-3,3 процента.По словам Мирошникова, на стоимости автомобилей сказался сохраняющийся дефицит как самих машин, так и микросхем. Это, а также рост курса доллара привело к повышению цен на Volvo в районе 5-7,5 процента, а на Mitsubishi Pajero Sport — на 0,8 процента.Глава самарского автоцентра "Премьера" Владимир Сипко заявил, что стоимость машин изменилась на пять процентов. Кроме того, некоторые марки учли и возможное повышение утильсбора на 25 процентов, несмотря на то что документ находится на согласовании в правительстве. Как пояснили в "Авилоне", это сделали в BMW (их машины прибавили пять процентов в цене) и Hyundai (эти автомобили выросли в цене на три-пять процентов). По данным источников газеты, в автоконцернах все бренды переложили эту нагрузку на покупателей.При этом автомобили продолжат дорожать: по данным "Автоdom", среднее повышение на BMW составит 3,8 процента. По словам главы ГК "Фаворит Моторс" Владимира Попова, почти все бренды уже заявили о еще одном изменении цен с апреля, а к августу стоимость машин в среднем возрастет на 15 процентов по сравнению с ценами на начало года. Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль ожидает, что итоговый рост составит в районе 20 процентов по сравнению с прошлым годом.Ранее о росте цен до десяти процентов предупреждали эксперты агентства "Автостат": на это, по их словам, влияет курс доллара. Кроме того, за последние шесть лет, по данным аналитиков, средневзвешенная цена нового автомобиля в России поднялась на 66 процентов.

https://ria.ru/20210328/tyuning--1603175476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобили, fresh auto, россия, владимир попов, авто, bmw ag, рольф , экономика