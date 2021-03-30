https://ria.ru/20210330/avstriya-1603473618.html

Российский посол оценил перспективы применения "Спутника V" в Австрии

Российский посол оценил перспективы применения "Спутника V" в Австрии

Посольство России не сомневается, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Австрии встретят так же радушно, как 60 лет назад приняли Юрия Гагарина,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:46

2021-03-30T15:46

2021-03-30T15:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий любинский

коронавирусы

себастьян курц

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152188/82/1521888286_0:0:2240:1260_1920x0_80_0_0_bccac2463ce96d590a6be119cce95d55.jpg

ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство России не сомневается, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Австрии встретят так же радушно, как 60 лет назад приняли Юрия Гагарина, сообщил во вторник РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Согласно заявлению ведомства федерального канцлера, распространенному во вторник, Австрия рассматривает возможность закупки у России вакцины "Спутник V" в апреле-июне. Как уточнили РИА Новости в самом ведомстве, переговоры с российской стороной идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована". По словам канцлера Себастьяна Курца, Австрия с февраля находится в хорошем контакте с российской стороной по теме "Спутник V"."С учетом многочисленных обращений и вопросов, которые поступали в последние недели и месяцы и продолжают поступать в посольство, не сомневаемся, что "Спутник V" будет так же радушно встречен в Австрии, как 60 лет назад здесь принимали Юрия Гагарина", - сказал Любинский.Как проинформировало ведомство канцлера, после телефонного разговора Курца с российским президентом Владимиром Путиным в феврале, уже 5 марта австрийский канцлер провел в Вене встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор были проведены уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с РФПИ, а также послом РФ в Австрии Дмитрием Любинским с привлечение министерства здравоохранения Австрии и финансовых органов.Ранее Курц призывал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавируса, включая "Спутник V".Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий любинский, коронавирусы, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, юрий гагарин (космонавт), австрия, вена, в мире