Российский посол оценил перспективы применения "Спутника V" в Австрии
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство России не сомневается, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Австрии встретят так же радушно, как 60 лет назад приняли Юрия Гагарина, сообщил во вторник РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Согласно заявлению ведомства федерального канцлера, распространенному во вторник, Австрия рассматривает возможность закупки у России вакцины "Спутник V" в апреле-июне. Как уточнили РИА Новости в самом ведомстве, переговоры с российской стороной идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована". По словам канцлера Себастьяна Курца, Австрия с февраля находится в хорошем контакте с российской стороной по теме "Спутник V".
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"С учетом многочисленных обращений и вопросов, которые поступали в последние недели и месяцы и продолжают поступать в посольство, не сомневаемся, что "Спутник V" будет так же радушно встречен в Австрии, как 60 лет назад здесь принимали Юрия Гагарина", - сказал Любинский.
Как проинформировало ведомство канцлера, после телефонного разговора Курца с российским президентом Владимиром Путиным в феврале, уже 5 марта австрийский канцлер провел в Вене встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор были проведены уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с РФПИ, а также послом РФ в Австрии Дмитрием Любинским с привлечение министерства здравоохранения Австрии и финансовых органов.
Ранее Курц призывал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавируса, включая "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.