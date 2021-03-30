Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/avstriya-1603473618.html
Российский посол оценил перспективы применения "Спутника V" в Австрии
Российский посол оценил перспективы применения "Спутника V" в Австрии
Посольство России не сомневается, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Австрии встретят так же радушно, как 60 лет назад приняли Юрия Гагарина,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:46
2021-03-30T15:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий любинский
коронавирусы
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152188/82/1521888286_0:0:2240:1260_1920x0_80_0_0_bccac2463ce96d590a6be119cce95d55.jpg
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство России не сомневается, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Австрии встретят так же радушно, как 60 лет назад приняли Юрия Гагарина, сообщил во вторник РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Согласно заявлению ведомства федерального канцлера, распространенному во вторник, Австрия рассматривает возможность закупки у России вакцины "Спутник V" в апреле-июне. Как уточнили РИА Новости в самом ведомстве, переговоры с российской стороной идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована". По словам канцлера Себастьяна Курца, Австрия с февраля находится в хорошем контакте с российской стороной по теме "Спутник V"."С учетом многочисленных обращений и вопросов, которые поступали в последние недели и месяцы и продолжают поступать в посольство, не сомневаемся, что "Спутник V" будет так же радушно встречен в Австрии, как 60 лет назад здесь принимали Юрия Гагарина", - сказал Любинский.Как проинформировало ведомство канцлера, после телефонного разговора Курца с российским президентом Владимиром Путиным в феврале, уже 5 марта австрийский канцлер провел в Вене встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор были проведены уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с РФПИ, а также послом РФ в Австрии Дмитрием Любинским с привлечение министерства здравоохранения Австрии и финансовых органов.Ранее Курц призывал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавируса, включая "Спутник V".Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152188/82/1521888286_275:0:2015:1305_1920x0_80_0_0_ced0139964611c7dae4df84a65a8fb21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий любинский, коронавирусы, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, юрий гагарин (космонавт), австрия, вена, в мире

Российский посол оценил перспективы применения "Спутника V" в Австрии

15:46 30.03.2021
 
© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : посольство РФ в Австрии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство России не сомневается, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Австрии встретят так же радушно, как 60 лет назад приняли Юрия Гагарина, сообщил во вторник РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Согласно заявлению ведомства федерального канцлера, распространенному во вторник, Австрия рассматривает возможность закупки у России вакцины "Спутник V" в апреле-июне. Как уточнили РИА Новости в самом ведомстве, переговоры с российской стороной идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована". По словам канцлера Себастьяна Курца, Австрия с февраля находится в хорошем контакте с российской стороной по теме "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"С учетом многочисленных обращений и вопросов, которые поступали в последние недели и месяцы и продолжают поступать в посольство, не сомневаемся, что "Спутник V" будет так же радушно встречен в Австрии, как 60 лет назад здесь принимали Юрия Гагарина", - сказал Любинский.
Как проинформировало ведомство канцлера, после телефонного разговора Курца с российским президентом Владимиром Путиным в феврале, уже 5 марта австрийский канцлер провел в Вене встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор были проведены уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с РФПИ, а также послом РФ в Австрии Дмитрием Любинским с привлечение министерства здравоохранения Австрии и финансовых органов.
Ранее Курц призывал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавируса, включая "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЛюбинскийКоронавирусыСебастьян КурцРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоЮрий Гагарин (космонавт)АвстрияВенаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
01:28Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
Лента новостейМолния