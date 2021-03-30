https://ria.ru/20210330/armeniya-1603511481.html

Президент Армении предложил создать "дорожную карту" отношений с Россией

Президент Армении предложил создать "дорожную карту" отношений с Россией

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости создания "дорожной карты" отношений с РФ, основанных на существующих реалиях и взаимных интересах. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:19

2021-03-30T18:19

2021-03-30T18:19

россия

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости создания "дорожной карты" отношений с РФ, основанных на существующих реалиях и взаимных интересах."У нас должна быть "дорожная карта" наших отношений с Россией, основанная на взаимных интересах", - сказал Саркисян в интервью газете "Аравот" (Утро).При этом, по его словам, не стоит забывать, что речь идет о маленькой Армении и одной из мировых сверхдержав."Итак, в первую очередь, наши отношения должны формироваться на основе существующих реалий", - отметил президент.Он добавил, что у двух стран есть блестящая история двустороннего взаимодействия.

https://ria.ru/20210328/voyska-1603199915.html

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

россия

армения

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россия, армен саркисян, армения, в мире