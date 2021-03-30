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Президент Армении предложил создать "дорожную карту" отношений с Россией
Президент Армении предложил создать "дорожную карту" отношений с Россией
Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости создания "дорожной карты" отношений с РФ, основанных на существующих реалиях и взаимных интересах. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:19
2021-03-30T18:19
россия
армен саркисян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости создания "дорожной карты" отношений с РФ, основанных на существующих реалиях и взаимных интересах."У нас должна быть "дорожная карта" наших отношений с Россией, основанная на взаимных интересах", - сказал Саркисян в интервью газете "Аравот" (Утро).При этом, по его словам, не стоит забывать, что речь идет о маленькой Армении и одной из мировых сверхдержав."Итак, в первую очередь, наши отношения должны формироваться на основе существующих реалий", - отметил президент.Он добавил, что у двух стран есть блестящая история двустороннего взаимодействия.
https://ria.ru/20210328/voyska-1603199915.html
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россия, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении предложил создать "дорожную карту" отношений с Россией

18:19 30.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАрмянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости создания "дорожной карты" отношений с РФ, основанных на существующих реалиях и взаимных интересах.
"У нас должна быть "дорожная карта" наших отношений с Россией, основанная на взаимных интересах", - сказал Саркисян в интервью газете "Аравот" (Утро).
При этом, по его словам, не стоит забывать, что речь идет о маленькой Армении и одной из мировых сверхдержав.
"Итак, в первую очередь, наши отношения должны формироваться на основе существующих реалий", - отметил президент.
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"Мы жили в одном государстве около 200 лет – сначала в Российской империи, а затем в СССР… Однако, выстраивая отношения между двумя странами, мы должны оставить в стороне чувства и формировать повестку отношений путем холодного, прагматичного, всестороннего анализа и диалога", - отметил Саркисян.

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