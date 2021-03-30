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Песков назвал темы, которые России нужно обсуждать с США
Песков назвал темы, которые России нужно обсуждать с США
С США надо обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов, иранскую ядерную сделку, заявил... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:24
2021-03-30T08:24
россия
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. С США надо обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов, иранскую ядерную сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
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россия, дмитрий песков, сша, политика

Песков назвал темы, которые России нужно обсуждать с США

08:24 30.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. С США надо обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов, иранскую ядерную сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 08:00
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РоссияДмитрий ПесковСШАПолитика
 
 
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