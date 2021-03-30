https://ria.ru/20210330/amerika-1603393695.html

Песков назвал темы, которые России нужно обсуждать с США

Песков назвал темы, которые России нужно обсуждать с США

С США надо обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов, иранскую ядерную сделку, заявил... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:24

2021-03-30T08:24

2021-03-30T08:24

россия

дмитрий песков

сша

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. С США надо обсуждать стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов, иранскую ядерную сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

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россия, дмитрий песков, сша, политика